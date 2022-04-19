https://ria.ru/20220419/mariupol-1784337067.html

Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий

Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий - РИА Новости, 19.04.2022

Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий

Первая школа открылась в городе Мариуполь с начала боевых действий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:40

2022-04-19T16:40

2022-04-19T16:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

мариуполь

ситуация в днр и лнр

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781615870_0:71:3120:1825_1920x0_80_0_0_7a9ef1a2b30cb2f5a76e7f06021576bf.jpg

МАРИУПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Первая школа открылась в городе Мариуполь с начала боевых действий, передает корреспондент РИА Новости."Пока открыта только одна школа, поэтому дети, которые смогли добраться до нашей школы, они все здесь. Я думаю, что еще не все. Детей очень много осталось. Сегодня пришло около 400 человек. Дети идут учиться спокойно. У кого нет тетрадей или школьных принадлежностей - мы все для детей приготовили. Учебный процесс будет в полном объеме", - сказала РИА Новости исполняющая обязанности директора мариупольской школы №53 Наталья Топорикова.Она пояснила, что сейчас в школе учатся 1-11 классы, но всего одна параллель. "Много детей пришло, 445 человек в одной параллели. Питание будет организованно. По продолжительности уроков - начинаем с 30 минут... Все учебные предметы будут преподаваться согласно учебному плану. Учителей у нас много", - добавила собеседница агентства.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/uchebnik-1783670419.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

украина

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр, образование - общество