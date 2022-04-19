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Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/mariupol-1784337067.html
Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий
Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий - РИА Новости, 19.04.2022
Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий
Первая школа открылась в городе Мариуполь с начала боевых действий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:40
2022-04-19T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
мариуполь
ситуация в днр и лнр
образование - общество
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МАРИУПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Первая школа открылась в городе Мариуполь с начала боевых действий, передает корреспондент РИА Новости."Пока открыта только одна школа, поэтому дети, которые смогли добраться до нашей школы, они все здесь. Я думаю, что еще не все. Детей очень много осталось. Сегодня пришло около 400 человек. Дети идут учиться спокойно. У кого нет тетрадей или школьных принадлежностей - мы все для детей приготовили. Учебный процесс будет в полном объеме", - сказала РИА Новости исполняющая обязанности директора мариупольской школы №53 Наталья Топорикова.Она пояснила, что сейчас в школе учатся 1-11 классы, но всего одна параллель. "Много детей пришло, 445 человек в одной параллели. Питание будет организованно. По продолжительности уроков - начинаем с 30 минут... Все учебные предметы будут преподаваться согласно учебному плану. Учителей у нас много", - добавила собеседница агентства.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/uchebnik-1783670419.html
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр, образование - общество
16:40 19.04.2022 (обновлено: 16:45 19.04.2022)
 
Первая школа открылась в Мариуполе после начала боевых действий

Школа номер 53 первой в Мариуполе открылась после начала боевых действий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над кварталами в центре Мариуполя
Дым над кварталами в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дым над кварталами в центре Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Первая школа открылась в городе Мариуполь с начала боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
"Пока открыта только одна школа, поэтому дети, которые смогли добраться до нашей школы, они все здесь. Я думаю, что еще не все. Детей очень много осталось. Сегодня пришло около 400 человек. Дети идут учиться спокойно. У кого нет тетрадей или школьных принадлежностей - мы все для детей приготовили. Учебный процесс будет в полном объеме", - сказала РИА Новости исполняющая обязанности директора мариупольской школы №53 Наталья Топорикова.
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:11
На освобожденные украинские территории направят 40 тысяч учебников
Она пояснила, что сейчас в школе учатся 1-11 классы, но всего одна параллель. "Много детей пришло, 445 человек в одной параллели. Питание будет организованно. По продолжительности уроков - начинаем с 30 минут... Все учебные предметы будут преподаваться согласно учебному плану. Учителей у нас много", - добавила собеседница агентства.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Жители Левобережного района Мариуполя
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

Военнослужащие НМ ДНР помогают эвакуироваться жителю Мариуполя Донецкой Народной Республики
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

 Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

Жители Мариуполя идут к жилому дому, у ворот которого вывешена табличка с надписью Люди. Дети. Стареки
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

Уничтоженное оборудование в морском рыбном порту в Мариуполе
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Военнослужащий НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

Военные медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя идут по городу.

Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди прощаются возле автобуса во время эвакуации из Горловки в Россию - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
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