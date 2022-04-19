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Сейм Литвы запретил использование георгиевской ленточки - РИА Новости, 19.04.2022
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Сейм Литвы запретил использование георгиевской ленточки
Сейм Литвы запретил использование георгиевской ленточки - РИА Новости, 19.04.2022
Сейм Литвы запретил использование георгиевской ленточки
Литовский парламент принял поправки, запрещающие публичное использование георгиевской ленты, расценив ее как символ "тоталитарных или авторитарных режимов",... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:22
2022-04-19T16:36
в мире
литва
великая отечественная война (1941-1945)
россия
ссср
георгиевская ленточка
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ВИЛЬНЮС, 19 апр - РИА Новости. Литовский парламент принял поправки, запрещающие публичное использование георгиевской ленты, расценив ее как символ "тоталитарных или авторитарных режимов", передает Sputnik Литва. Во вторник молдавский президент Майя Санду также объявила о запрете георгиевской ленты, что, по мнению сенатора РФ Ольги Ковитиди, усугубит политическую ситуацию в Молдавии."Сейм Литвы утвердил поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе двухцветная георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов". За поправки в Кодекс об административных правонарушениях проголосовали 124 члена сейма, один против, двое воздержались", - говорится в сообщении.Как добавляет агентство, лица, уличенные в нарушении, будут оштрафованы на сумму от 300 до 700 евро, руководители юридических лиц или иные ответственные лица – от 600 до 1200. Повторное нарушение влечет наложение штрафа в размере от 500 до 900 евро, для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц – от 800 до 1500 евро."В первоначальном проекте поправок предлагалось включить запрет на специфические символы – двухцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку, буквы Z и/или V или другие элементы, содержащие эти символы. Комитет по правовым вопросам и охране правопорядка, который был назначен основным органом для решения этого вопроса, усовершенствовал свое предложение и выбрал более общую формулировку", - отмечает Sputnik. Как пишет издание, теперь поправки должен одобрить президент Литвы Гитанас Науседа.Во вторник президент Молдавии подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы. Санду утверждает, что георгиевская ленточка может быть использована для того, "чтобы посеять вражду в молдавском обществе", поэтому за ее ношение и использование будут наказывать и рядовых граждан, и политиков. Санду считает, что "место подобных символов - в мусорном ведре истории", поскольку Молдавия является нейтральной страной. Сенатор РФ Ковитиди считает, что это решение усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в Молдавии, а молдавские власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами".Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html
https://ria.ru/20220404/estoniya-1781721700.html
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в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945), россия, ссср, георгиевская ленточка
16:22 19.04.2022 (обновлено: 16:36 19.04.2022)
 
Сейм Литвы запретил использование георгиевской ленточки

Литовский парламент запретил публичное использование георгиевской ленточки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
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ВИЛЬНЮС, 19 апр - РИА Новости. Литовский парламент принял поправки, запрещающие публичное использование георгиевской ленты, расценив ее как символ "тоталитарных или авторитарных режимов", передает Sputnik Литва. Во вторник молдавский президент Майя Санду также объявила о запрете георгиевской ленты, что, по мнению сенатора РФ Ольги Ковитиди, усугубит политическую ситуацию в Молдавии.
"Сейм Литвы утвердил поправки, запрещающие символику, которая якобы "пропагандирует военную агрессию". Под запрет попала в том числе двухцветная георгиевская лента, которую в Литве расценили как символ "тоталитарных или авторитарных режимов". За поправки в Кодекс об административных правонарушениях проголосовали 124 члена сейма, один против, двое воздержались", - говорится в сообщении.
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Как добавляет агентство, лица, уличенные в нарушении, будут оштрафованы на сумму от 300 до 700 евро, руководители юридических лиц или иные ответственные лица – от 600 до 1200. Повторное нарушение влечет наложение штрафа в размере от 500 до 900 евро, для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц – от 800 до 1500 евро.
"В первоначальном проекте поправок предлагалось включить запрет на специфические символы – двухцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку, буквы Z и/или V или другие элементы, содержащие эти символы. Комитет по правовым вопросам и охране правопорядка, который был назначен основным органом для решения этого вопроса, усовершенствовал свое предложение и выбрал более общую формулировку", - отмечает Sputnik. Как пишет издание, теперь поправки должен одобрить президент Литвы Гитанас Науседа.
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Во вторник президент Молдавии подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы. Санду утверждает, что георгиевская ленточка может быть использована для того, "чтобы посеять вражду в молдавском обществе", поэтому за ее ношение и использование будут наказывать и рядовых граждан, и политиков. Санду считает, что "место подобных символов - в мусорном ведре истории", поскольку Молдавия является нейтральной страной. Сенатор РФ Ковитиди считает, что это решение усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в Молдавии, а молдавские власти неспособны "адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами".
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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