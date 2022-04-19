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Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года - РИА Новости, 19.04.2022
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Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года
Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года - РИА Новости, 19.04.2022
Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года
Российский атомный ледокол проекта 22220 "Урал" готов на 85%, он будет сдан до конца 2022 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:05
2022-04-19T14:05
арктика
карское море
атомфлот
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский атомный ледокол проекта 22220 "Урал" готов на 85%, он будет сдан до конца 2022 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных."Два из пяти атомных 60 мегаваттных ледокола проекта 22220 - это "Арктика" и "Сибирь" - уже переданы "Атомфлоту". Еще один - это серийный "Урал", готов на 85% и будет сдан у нас уже в принципе до конца этого года", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Беспрозванных также подчеркнул, что все необходимое для достройки "Урала" уже закуплено."Риски для двух других серийных ледоколов и самого мощного в мире ледокола "Лидер" мы считаем умеренными, поскольку компетенции и производство основного судового оборудования для этих атомоходов сосредоточены у наших российских судостроителей и у "Росатома", - добавил замминистра.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20220418/flot-1784170045.html
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арктика, карское море, атомфлот, совет федерации рф, россия, безопасность, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:05 19.04.2022
 
Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года

Замглавы Минпромторга Беспрозванных: атомный ледокол "Урал" будет сдан до конца 2022 года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал"
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский атомный ледокол проекта 22220 "Урал" готов на 85%, он будет сдан до конца 2022 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных.
"Два из пяти атомных 60 мегаваттных ледокола проекта 22220 - это "Арктика" и "Сибирь" - уже переданы "Атомфлоту". Еще один - это серийный "Урал", готов на 85% и будет сдан у нас уже в принципе до конца этого года", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
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Беспрозванных также подчеркнул, что все необходимое для достройки "Урала" уже закуплено.
"Риски для двух других серийных ледоколов и самого мощного в мире ледокола "Лидер" мы считаем умеренными, поскольку компетенции и производство основного судового оборудования для этих атомоходов сосредоточены у наших российских судостроителей и у "Росатома", - добавил замминистра.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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АрктикаКарское мореАтомфлотСовет Федерации РФРоссияБезопасностьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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