https://ria.ru/20220419/ledokol-1784297557.html

Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года

Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года - РИА Новости, 19.04.2022

Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года

Российский атомный ледокол проекта 22220 "Урал" готов на 85%, он будет сдан до конца 2022 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:05

2022-04-19T14:05

2022-04-19T14:05

арктика

карское море

атомфлот

совет федерации рф

россия

безопасность

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский атомный ледокол проекта 22220 "Урал" готов на 85%, он будет сдан до конца 2022 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных."Два из пяти атомных 60 мегаваттных ледокола проекта 22220 - это "Арктика" и "Сибирь" - уже переданы "Атомфлоту". Еще один - это серийный "Урал", готов на 85% и будет сдан у нас уже в принципе до конца этого года", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Беспрозванных также подчеркнул, что все необходимое для достройки "Урала" уже закуплено."Риски для двух других серийных ледоколов и самого мощного в мире ледокола "Лидер" мы считаем умеренными, поскольку компетенции и производство основного судового оборудования для этих атомоходов сосредоточены у наших российских судостроителей и у "Росатома", - добавил замминистра.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20220418/flot-1784170045.html

https://ria.ru/20220419/arktika-1784274688.html

арктика

карское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

арктика, карское море, атомфлот, совет федерации рф, россия, безопасность, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)