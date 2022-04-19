Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев до конца года
В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.
В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.
Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.
Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.
Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.
Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.
Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.
Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.
Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.
Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.
После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.
После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.
Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.
Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.
В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.
Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.
Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.
Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.
Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.
После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.
Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.