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Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/krym-1784300375.html
Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев
Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев - РИА Новости, 19.04.2022
Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев
Аграрии Крыма до конца года будут бесплатно получать воду для полива из Северо-Крымского канала, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:16
2022-04-19T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Аграрии Крыма до конца года будут бесплатно получать воду для полива из Северо-Крымского канала, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях поддержки крымских аграриев вода для полива из Северо-Крымского канала до конца текущего года будет предоставляться без оплаты. Это послужит развитию сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на продовольственные товары", - написал он в своем Telegram-канале. На конец марта Крым получил 35 миллионов кубометров днепровской воды, сообщил ранее Аксенов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
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общество, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, ситуация в днр и лнр
14:16 19.04.2022 (обновлено: 14:23 19.04.2022)
 
Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев

Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев до конца года

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПервая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Аграрии Крыма до конца года будут бесплатно получать воду для полива из Северо-Крымского канала, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В целях поддержки крымских аграриев вода для полива из Северо-Крымского канала до конца текущего года будет предоставляться без оплаты. Это послужит развитию сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на продовольственные товары", - написал он в своем Telegram-канале. На конец марта Крым получил 35 миллионов кубометров днепровской воды, сообщил ранее Аксенов.
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 09:31
В Крыму рассказали о сроках подачи иска к Украине по водной блокаде
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.
Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
Дефицита больше нет: Северо-Крымский канал наполнили водой
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
1 из 8

В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

Сотрудник налаживает оборудование на первой насосной станции (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
2 из 8

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
3 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

Оборудование на первой насосной станции Северо-Крымского канала
4 из 8

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
5 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
6 из 8

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

Рабочие на первой насосной станции (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
7 из 8

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
8 из 8

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
1 из 8

В Крыму больше нет дефицита воды. Заполнены хранилища, есть подземные водозаборы и днепровская вода в Северо-Крымском канале.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
2 из 8

Каскад насосных станций готовят к подаче днепровской воды к Симферополю, идет профилактика и настройка оборудования.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
3 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала уже включена в работу.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
4 из 8

Станция действует пока в режиме пуско-наладки, инженеры поочередно включают каждый из шести насосов.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
5 из 8

Первая насосная станция Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
6 из 8

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
7 из 8

После присоединения Крыма к России подача воды в республику прекратилась.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
8 из 8

Военные инженеры Черноморского флота ликвидировали бетонную дамбу в Херсонской области, и вода снова пошла в Крым.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
 
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