https://ria.ru/20220419/krym-1784300375.html

Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев

Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев - РИА Новости, 19.04.2022

Аксенов пообещал бесплатную воду из Северо-Крымского канала для аграриев

Аграрии Крыма до конца года будут бесплатно получать воду для полива из Северо-Крымского канала, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:16

2022-04-19T14:16

2022-04-19T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Аграрии Крыма до конца года будут бесплатно получать воду для полива из Северо-Крымского канала, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях поддержки крымских аграриев вода для полива из Северо-Крымского канала до конца текущего года будет предоставляться без оплаты. Это послужит развитию сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на продовольственные товары", - написал он в своем Telegram-канале. На конец марта Крым получил 35 миллионов кубометров днепровской воды, сообщил ранее Аксенов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.

https://ria.ru/20220415/isk-1783651511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, ситуация в днр и лнр