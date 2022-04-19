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Шойгу напомнил, что Крым был взят в Российскую империю 239 лет назад - РИА Новости, 19.04.2022
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Шойгу напомнил, что Крым был взят в Российскую империю 239 лет назад
Шойгу напомнил, что Крым был взят в Российскую империю 239 лет назад - РИА Новости, 19.04.2022
Шойгу напомнил, что Крым был взят в Российскую империю 239 лет назад
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства напомнил, что полуостров Крым был принят под защиту Российской империи ещё 239 лет... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:55
2022-04-19T12:59
россия
российская империя
екатерина ii
сергей шойгу
республика крым
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства напомнил, что полуостров Крым был принят под защиту Российской империи ещё 239 лет назад по просьбе жителей."Вначале хочу остановиться на памятной дате в истории нашего государства. Сегодня в соответствии с федеральным законодательством отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 239 лет назад Екатерина II по просьбе жителей Крыма, страдавших от войн, приняла полуостров под защиту Российского государства", - сказал министр.Он подчеркнул, что логическим продолжением истории российского Крыма стал референдум 16 марта 2014 года. "Абсолютным большинством голосов крымчане поддержали воссоединение с Россией, что позволило сохранить стабильность и мир на полуострове", - заявил Шойгу.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, российская империя, екатерина ii, сергей шойгу, республика крым, украина, оон, в мире, политика
12:55 19.04.2022 (обновлено: 12:59 19.04.2022)
 
Шойгу напомнил, что Крым был взят в Российскую империю 239 лет назад

Шойгу напомнил, что Крым был принят под защиту Российской империи 239 лет назад

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкУчастники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя
Участники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Участники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства напомнил, что полуостров Крым был принят под защиту Российской империи ещё 239 лет назад по просьбе жителей.
"Вначале хочу остановиться на памятной дате в истории нашего государства. Сегодня в соответствии с федеральным законодательством отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 239 лет назад Екатерина II по просьбе жителей Крыма, страдавших от войн, приняла полуостров под защиту Российского государства", - сказал министр.
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Он подчеркнул, что логическим продолжением истории российского Крыма стал референдум 16 марта 2014 года. "Абсолютным большинством голосов крымчане поддержали воссоединение с Россией, что позволило сохранить стабильность и мир на полуострове", - заявил Шойгу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияРоссийская империяЕкатерина IIСергей ШойгуРеспублика КрымУкраинаООНВ миреПолитика
 
 
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