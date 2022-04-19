https://ria.ru/20220419/krov-1784308305.html
Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации
Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации - РИА Новости, 19.04.2022
Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации
Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:50
2022-04-19T14:50
2022-04-19T14:50
общество
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
донорство
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер."Мы ничего не ввозим в плане крови и ничего не вывозим, поэтому на данный момент донорство у нас никак с этими процессами (санкционными) не связаны. Доноров у нас хватает", - сказала Эйхлер журналистам. Она отметила, что Служба крови давно работает с отечественными производителями материалов для заготовки и хранения крови, технологический парк в период модернизации службы был обновлен."С точки зрения нашей работы это никак нас не остановило и никак не влияет", - подчеркнула Эйхлер.
https://ria.ru/20220405/medizdeliya-1781818940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), донорство, санкции в отношении россии
Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации
Глава Службы крови Эйхлер заявила, что санкции не повлияли на работу организации
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.
"Мы ничего не ввозим в плане крови и ничего не вывозим, поэтому на данный момент донорство у нас никак с этими процессами (санкционными) не связаны. Доноров у нас хватает", - сказала Эйхлер журналистам. Она отметила, что Служба крови давно работает с отечественными производителями материалов для заготовки и хранения крови, технологический парк в период модернизации службы был обновлен.
"С точки зрения нашей работы это никак нас не остановило и никак не влияет", - подчеркнула Эйхлер.