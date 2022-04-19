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Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации - РИА Новости, 19.04.2022
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Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации
Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации - РИА Новости, 19.04.2022
Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации
Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:50
2022-04-19T14:50
общество
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
донорство
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер."Мы ничего не ввозим в плане крови и ничего не вывозим, поэтому на данный момент донорство у нас никак с этими процессами (санкционными) не связаны. Доноров у нас хватает", - сказала Эйхлер журналистам. Она отметила, что Служба крови давно работает с отечественными производителями материалов для заготовки и хранения крови, технологический парк в период модернизации службы был обновлен."С точки зрения нашей работы это никак нас не остановило и никак не влияет", - подчеркнула Эйхлер.
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общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), донорство, санкции в отношении россии
14:50 19.04.2022
 
Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации

Глава Службы крови Эйхлер заявила, что санкции не повлияли на работу организации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами
Медицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский сотрудник развешивает пакеты с кровью, сданной донорами. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.
"Мы ничего не ввозим в плане крови и ничего не вывозим, поэтому на данный момент донорство у нас никак с этими процессами (санкционными) не связаны. Доноров у нас хватает", - сказала Эйхлер журналистам. Она отметила, что Служба крови давно работает с отечественными производителями материалов для заготовки и хранения крови, технологический парк в период модернизации службы был обновлен.
"С точки зрения нашей работы это никак нас не остановило и никак не влияет", - подчеркнула Эйхлер.
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