https://ria.ru/20220419/krov-1784308305.html

Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации

Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации - РИА Новости, 19.04.2022

Глава Службы крови заявила, что санкции не повлияли на работу организации

Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:50

2022-04-19T14:50

2022-04-19T14:50

общество

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

донорство

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Санкции никак не повлияли на работу Службы крови в России, доноров достаточно, заявила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер."Мы ничего не ввозим в плане крови и ничего не вывозим, поэтому на данный момент донорство у нас никак с этими процессами (санкционными) не связаны. Доноров у нас хватает", - сказала Эйхлер журналистам. Она отметила, что Служба крови давно работает с отечественными производителями материалов для заготовки и хранения крови, технологический парк в период модернизации службы был обновлен."С точки зрения нашей работы это никак нас не остановило и никак не влияет", - подчеркнула Эйхлер.

https://ria.ru/20220405/medizdeliya-1781818940.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), донорство, санкции в отношении россии