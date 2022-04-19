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Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T14:51
2022-04-19T14:51
2022-04-20T00:02
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", — сказал он.Для этого, по словам генерала, ввели режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения российской армии и ДНР отвели на безопасное расстояние.В районе "Азовстали" развернули три гуманитарные колонны: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогская. В составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по десять машин скорой помощиКроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях организовали пункты встречи и временного размещения, питания и первичной медпомощи. На всех маршрутах гуманитарных колонн группировка России и ДНР неукоснительно соблюдает режим тишины.Он подчеркнул, что всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.Россия уже не раз, в том числе на примере сдавшихся морских пехотинцев, подтверждала гуманное отношение к военнопленным и полное соблюдение норм международного гуманитарного права, напомнил начальник НЦУО."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", — заключил Мизинцев.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/mariupol-1784275840.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784229224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь
14:51 19.04.2022 (обновлено: 00:02 20.04.2022)
Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"
В Мариуполе открыли гуманитарный коридор для сдавшихся военнослужащих ВСУ и боевиков
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в городе Мариуполе
, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России
открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", — сказал он.
Для этого, по словам генерала, ввели режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения российской армии и ДНР
отвели на безопасное расстояние.
В районе "Азовстали" развернули три гуманитарные колонны: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогская. В составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по десять машин скорой помощи
Кроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях организовали пункты встречи и временного размещения, питания и первичной медпомощи. На всех маршрутах гуманитарных колонн группировка России и ДНР неукоснительно соблюдает режим тишины.
"Еще раз призываем официальные власти Киева
проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", — заявил генерал.
Он подчеркнул, что всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.
Россия уже не раз, в том числе на примере сдавшихся морских пехотинцев, подтверждала гуманное отношение к военнопленным и полное соблюдение норм международного гуманитарного права, напомнил начальник НЦУО.
"И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины
Верещук Ирину Андреевну", — заключил Мизинцев.
Российские подразделения и силы ДНР
окружили Мариуполь
7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России
расследуется уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
1 из 14
Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.
2 из 14
За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.
3 из 14
Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.
4 из 14
На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.
5 из 14
Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
6 из 14
Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.
7 из 14
Силы ДНР освободили порт Мариуполя.
8 из 14
Сопротивление сосредоточено в промзоне.
9 из 14
Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".
10 из 14
Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.
11 из 14
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
12 из 14
Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.
13 из 14
Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.
14 из 14
Жители Мариуполя идут по городу.
1 из 14
Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.
2 из 14
За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.
3 из 14
Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.
4 из 14
На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.
5 из 14
Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.
6 из 14
Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.
7 из 14
Силы ДНР освободили порт Мариуполя.
8 из 14
Сопротивление сосредоточено в промзоне.
9 из 14
Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".
10 из 14
Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.
11 из 14
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
12 из 14
Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.
13 из 14
Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.
14 из 14
Жители Мариуполя идут по городу.