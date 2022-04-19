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Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
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Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T14:51
2022-04-20T00:02
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", — сказал он.Для этого, по словам генерала, ввели режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения российской армии и ДНР отвели на безопасное расстояние.В районе "Азовстали" развернули три гуманитарные колонны: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогская. В составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по десять машин скорой помощиКроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях организовали пункты встречи и временного размещения, питания и первичной медпомощи. На всех маршрутах гуманитарных колонн группировка России и ДНР неукоснительно соблюдает режим тишины.Он подчеркнул, что всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.Россия уже не раз, в том числе на примере сдавшихся морских пехотинцев, подтверждала гуманное отношение к военнопленным и полное соблюдение норм международного гуманитарного права, напомнил начальник НЦУО."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", — заключил Мизинцев.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, мариуполь
14:51 19.04.2022 (обновлено: 00:02 20.04.2022)
 
Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"

В Мариуполе открыли гуманитарный коридор для сдавшихся военнослужащих ВСУ и боевиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", — сказал он.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Для этого, по словам генерала, ввели режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения российской армии и ДНР отвели на безопасное расстояние.
В районе "Азовстали" развернули три гуманитарные колонны: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогская. В составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по десять машин скорой помощи
Кроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях организовали пункты встречи и временного размещения, питания и первичной медпомощи. На всех маршрутах гуманитарных колонн группировка России и ДНР неукоснительно соблюдает режим тишины.
"Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие", — заявил генерал.
Он подчеркнул, что всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.
Россия уже не раз, в том числе на примере сдавшихся морских пехотинцев, подтверждала гуманное отношение к военнопленным и полное соблюдение норм международного гуманитарного права, напомнил начальник НЦУО.
"И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", — заключил Мизинцев.
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Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Жители Левобережного района Мариуполя
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

Военнослужащие НМ ДНР помогают эвакуироваться жителю Мариуполя Донецкой Народной Республики
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

 Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

Жители Мариуполя идут к жилому дому, у ворот которого вывешена табличка с надписью Люди. Дети. Стареки
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

Уничтоженное оборудование в морском рыбном порту в Мариуполе
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Военнослужащий НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

Военные медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя идут по городу.

Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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