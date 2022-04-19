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Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022

Российские военные открыли гумкоридор для сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T14:51

2022-04-19T14:51

2022-04-20T00:02

в мире

мариуполь

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований", — сказал он.Для этого, по словам генерала, ввели режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения российской армии и ДНР отвели на безопасное расстояние.В районе "Азовстали" развернули три гуманитарные колонны: с запада — на улице Шевченко, с востока — на проспекте Победы и с севера — на улице Таганрогская. В составе каждой колонны по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей и по десять машин скорой помощиКроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях организовали пункты встречи и временного размещения, питания и первичной медпомощи. На всех маршрутах гуманитарных колонн группировка России и ДНР неукоснительно соблюдает режим тишины.Он подчеркнул, что всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.Россия уже не раз, в том числе на примере сдавшихся морских пехотинцев, подтверждала гуманное отношение к военнопленным и полное соблюдение норм международного гуманитарного права, напомнил начальник НЦУО."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Данное заявление доведено украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну", — заключил Мизинцев.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/mariupol-1784275840.html

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мариуполь

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь