https://ria.ru/20220419/kiev-1784269231.html

Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ

Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшее время посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:23

2022-04-19T12:23

2022-04-19T12:56

в мире

испания

киев

денис шмыгаль

украина

владимир зеленский

педро санчес

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МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшее время посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает радиостанция Cadena SER на своем сайте.В украинской столице Санчес откроет испанское посольство, которое было переведено во Львов после начала спецоперации РФ, пишет Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.По словам испанского премьера, которые приводит радиостанция, возвращая свое дипломатическое представительство в Киев, Испания выполняет те обязательства, которые испанское правительство и общество взяли на себя по отношению к украинскому народу.Испанское посольство было вывезено из украинской столицы 24-25 февраля после завершения эвакуации испанских граждан, пожелавших покинуть страну.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784239017.html

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киев

украина

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Владимир Лаврентьев

в мире, испания, киев, денис шмыгаль, украина, владимир зеленский, педро санчес