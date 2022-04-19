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Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
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Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ
Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшее время посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:23
2022-04-19T12:56
в мире
испания
киев
денис шмыгаль
украина
владимир зеленский
педро санчес
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МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшее время посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает радиостанция Cadena SER на своем сайте.В украинской столице Санчес откроет испанское посольство, которое было переведено во Львов после начала спецоперации РФ, пишет Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.По словам испанского премьера, которые приводит радиостанция, возвращая свое дипломатическое представительство в Киев, Испания выполняет те обязательства, которые испанское правительство и общество взяли на себя по отношению к украинскому народу.Испанское посольство было вывезено из украинской столицы 24-25 февраля после завершения эвакуации испанских граждан, пожелавших покинуть страну.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784272407.html
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в мире, испания, киев, денис шмыгаль, украина, владимир зеленский, педро санчес
12:23 19.04.2022 (обновлено: 12:56 19.04.2022)
 
Премьер Испании посетит Киев, сообщили СМИ

Cadena SER: премьер Испании Санчес в ближайшие дни посетит Киев для встречи с Зеленским

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве
Читать ria.ru в
МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшее время посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает радиостанция Cadena SER на своем сайте.
В украинской столице Санчес откроет испанское посольство, которое было переведено во Львов после начала спецоперации РФ, пишет Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.
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Евросоюз планирует создать фонд для восстановления Украины, сообщили СМИ
По словам испанского премьера, которые приводит радиостанция, возвращая свое дипломатическое представительство в Киев, Испания выполняет те обязательства, которые испанское правительство и общество взяли на себя по отношению к украинскому народу.
Испанское посольство было вывезено из украинской столицы 24-25 февраля после завершения эвакуации испанских граждан, пожелавших покинуть страну.
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В миреИспанияКиевДенис ШмыгальУкраинаВладимир ЗеленскийПедро Санчес
 
 
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