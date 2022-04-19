https://ria.ru/20220419/kazn-1784309298.html

В ГД исключили возможность выборочного применения смертной казни в России

В ГД исключили возможность выборочного применения смертной казни в России - РИА Новости, 19.04.2022

В ГД исключили возможность выборочного применения смертной казни в России

Исключения из моратория на смертную казнь для отдельных категорий граждан невозможны, потребовалась бы его полная отмена, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:56

2022-04-19T14:56

2022-04-19T14:56

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Исключения из моратория на смертную казнь для отдельных категорий граждан невозможны, потребовалась бы его полная отмена, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.Ранее ЛДПР предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ."Исключения из этого права невозможны, только полный отказ от этого моратория", - уточнил Бессарабов.Как напомнил депутат, смертная казнь в России как мера наказания не применяется ни к кому из преступников."Сам смысл моратория предполагает, что такая мера наказания, которая сегодня существует в уголовном законодательстве, но фактически не применяется на территории РФ ни к кому из преступников, даже к кому она могла быть применена", - напомнил он.

https://ria.ru/20220417/kazn-1783880925.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ситуация в днр и лнр, днр, лнр, донбасс, украина, вооруженные силы украины, смертная казнь в россии: формальность и реальность