https://ria.ru/20220419/kazn-1784242868.html
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков
ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:44
2022-04-19T10:44
2022-04-19T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
лдпр
общество
смертная казнь в россии: формальность и реальность
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ, сообщается в Telegram-канале думской фракции ЛДПР."ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220325/kazn-1779973594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, общество, смертная казнь в россии: формальность и реальность, украина, ситуация в днр и лнр, россия
10:44 19.04.2022 (обновлено: 11:06 19.04.2022)
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков
ЛДПР предложила сделать исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков