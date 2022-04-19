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ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/kazn-1784242868.html
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков
ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:44
2022-04-19T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
лдпр
общество
смертная казнь в россии: формальность и реальность
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ, сообщается в Telegram-канале думской фракции ЛДПР."ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен", - говорится в сообщении.
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лдпр, общество, смертная казнь в россии: формальность и реальность, украина, ситуация в днр и лнр, россия
10:44 19.04.2022 (обновлено: 11:06 19.04.2022)
 
ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков

ЛДПР предложила сделать исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии ЛДПР о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября
Агитационный плакат партии ЛДПР о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии ЛДПР о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ, сообщается в Telegram-канале думской фракции ЛДПР.
"ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен", - говорится в сообщении.
Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛДПРОбществоСмертная казнь в России: формальность и реальностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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