https://ria.ru/20220419/kazn-1784242868.html

ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков

ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022

ЛДПР предложила вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков

ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:44

2022-04-19T10:44

2022-04-19T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

лдпр

общество

смертная казнь в россии: формальность и реальность

украина

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ, сообщается в Telegram-канале думской фракции ЛДПР."ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220325/kazn-1779973594.html

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Кирилл Волков

лдпр, общество, смертная казнь в россии: формальность и реальность, украина, ситуация в днр и лнр, россия