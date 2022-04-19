https://ria.ru/20220419/kazakhstan-1784219005.html

В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.04.2022

В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:11

2022-04-19T08:11

2022-04-19T08:13

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 19 апр - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе госсекретов, сообщила пресс-служба ведомства.Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж" и "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса республики."Следственным судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснила пресс-служба.

https://ria.ru/20220403/pokushenie-1781510976.html

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан