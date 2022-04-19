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В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.04.2022
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В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже
В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 19.04.2022
В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:11
2022-04-19T08:13
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 19 апр - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе госсекретов, сообщила пресс-служба ведомства.Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж" и "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса республики."Следственным судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснила пресс-служба.
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в мире, казахстан
08:11 19.04.2022 (обновлено: 08:13 19.04.2022)
 
В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

КНБ Казахстана задержал несколько человек по подозрению в шпионаже и госизмене

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 19 апр - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе госсекретов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства", - говорится в пресс-релизе КНБ.
Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж" и "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса республики.
"Следственным судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснила пресс-служба.
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