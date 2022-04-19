https://ria.ru/20220419/kazakhstan-1784218136.html

Ущерб Казахстану из-за аварии на КТК оценили в 220-330 миллионов долларов

Ущерб Казахстану из-за аварии на КТК оценили в 220-330 миллионов долларов - РИА Новости, 19.04.2022

Ущерб Казахстану из-за аварии на КТК оценили в 220-330 миллионов долларов

Ущерб Казахстану из-за ограничения экспорта нефти по причине поломки наливного оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:03

2022-04-19T08:03

2022-04-19T10:43

экономика

казахстан

черное море

россия

лукойл

chevron

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НУР-СУЛТАН, 19 апр — РИА Новости. Ущерб Казахстану из-за ограничения экспорта нефти по причине поломки наливного оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море оценивается в 100-150 миллиардов тенге (220-330 миллионов долларов), сообщил заместитель премьер-министра, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев."Точную цифру на данном этапе пока никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше какие-то санкционные меры, а так пока оцениваем в пределах 100-150 миллиардов тенге", — сказал он в кулуарах правительства журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.КТК в конце марта после сильного шторма в Черном море вывел из эксплуатации два из трех существующих выносных причальных устройства (ВПУ-2 и ВПУ-3) из-за обнаружения на них неисправностей. Танкерные отгрузки нефти в связи с ремонтом останавливались с 23 по 28 марта. По разным оценкам, ремонт причалов может продлиться до двух месяцев.Оба неисправных причала остаются выведенными из эксплуатации, но на них проведена промывка систем, причалы подготовлены к дальнейшему ремонту, уточняет компания.Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — Россия, Казахстан, структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

казахстан

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, казахстан, черное море, россия, лукойл, chevron , exxon mobil