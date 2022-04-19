https://ria.ru/20220419/kartiny-1784241085.html

Российские картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов

Российские картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов - РИА Новости, 19.04.2022

Российские картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов

Картины российских авангардистов, участвовавшие в выставке в Центре сценического искусства Седжонг в Южной Корее, временно не могут вывезти назад на родину... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:44

2022-04-19T10:44

2022-04-19T10:53

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василий кандинский

казимир малевич

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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Картины российских авангардистов, участвовавшие в выставке в Центре сценического искусства Седжонг в Южной Корее, временно не могут вывезти назад на родину из-за отсутствия подходящих авиарейсов, рассказали РИА Новости организаторы выставки.По его словам, пока не определено, каким именно путем получится вернуть полотна, но ситуация может проясниться уже на следующей неделе. Обычно проверка и подготовка картин к отправке после выставки занимает около трех дней, поэтому сейчас задержка действительно объясняется проблемами с логистикой.Как сообщили РИА Новости в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в настоящий момент в Республике Корея находятся сотрудники институции, которые в соответствии с имеющимися договоренностями занимаются проверкой состояния и подготовкой экспонатов к транспортировке. Согласно принятым стандартам логистики культурных ценностей, конкретные маршруты и сроки перемещения предметов искусства не разглашаются.Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines 4 марта продлили приостановку рейсов в Россию, и перенаправляют свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты так, чтобы избежать российского воздушного пространства. В Korean Air заявили, что рейсы приостановлены из соображений безопасности пока что до конца апреля.Выставка под названием "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.На выставке были представлены такие работы, как "Импровизация № 217. "Серый овал" Василия Кандинского, "Супрематизм" Каземира Малевича, "Еврейская Венера", Михаила Ларионова, "Косари" Натальи Гончаровой и "Беспредметная композиция" Александра Родченко.

https://ria.ru/20220416/vystavka-1783586413.html

https://ria.ru/20220416/tretyakovka-1783763542.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, сеул, музеи, выставки, василий кандинский, казимир малевич, александр родченко