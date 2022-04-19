https://ria.ru/20220419/kartiny-1784241085.html
Российские картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов
Российские картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов - РИА Новости, 19.04.2022
Российские картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов
Картины российских авангардистов, участвовавшие в выставке в Центре сценического искусства Седжонг в Южной Корее, временно не могут вывезти назад на родину... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:44
2022-04-19T10:44
2022-04-19T10:53
культура
новости культуры
россия
сеул
музеи
выставки
василий кандинский
казимир малевич
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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Картины российских авангардистов, участвовавшие в выставке в Центре сценического искусства Седжонг в Южной Корее, временно не могут вывезти назад на родину из-за отсутствия подходящих авиарейсов, рассказали РИА Новости организаторы выставки.По его словам, пока не определено, каким именно путем получится вернуть полотна, но ситуация может проясниться уже на следующей неделе. Обычно проверка и подготовка картин к отправке после выставки занимает около трех дней, поэтому сейчас задержка действительно объясняется проблемами с логистикой.Как сообщили РИА Новости в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в настоящий момент в Республике Корея находятся сотрудники институции, которые в соответствии с имеющимися договоренностями занимаются проверкой состояния и подготовкой экспонатов к транспортировке. Согласно принятым стандартам логистики культурных ценностей, конкретные маршруты и сроки перемещения предметов искусства не разглашаются.Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines 4 марта продлили приостановку рейсов в Россию, и перенаправляют свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты так, чтобы избежать российского воздушного пространства. В Korean Air заявили, что рейсы приостановлены из соображений безопасности пока что до конца апреля.Выставка под названием "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.На выставке были представлены такие работы, как "Импровизация № 217. "Серый овал" Василия Кандинского, "Супрематизм" Каземира Малевича, "Еврейская Венера", Михаила Ларионова, "Косари" Натальи Гончаровой и "Беспредметная композиция" Александра Родченко.
https://ria.ru/20220416/vystavka-1783586413.html
https://ria.ru/20220416/tretyakovka-1783763542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, сеул, музеи, выставки, василий кандинский, казимир малевич, александр родченко
10:44 19.04.2022 (обновлено: 10:53 19.04.2022)
Российские картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов
Картины российских авангардистов временно застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов
СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. Картины российских авангардистов, участвовавшие в выставке в Центре сценического искусства Седжонг в Южной Корее, временно не могут вывезти назад на родину из-за отсутствия подходящих авиарейсов, рассказали РИА Новости организаторы выставки.
"Из-за особенностей груза мы не можем использовать пассажирские самолеты, только грузовые. Но так как в Korean Air и других авиакомпаниях сейчас не проводят грузовые рейсы в Россию, отправка самолетом затруднительна, и мы ищем другие варианты", — пояснил корреспонденту РИА Новости сотрудник корпорации "Хангук Ильбо", которая занимается организацией выставки.
По его словам, пока не определено, каким именно путем получится вернуть полотна, но ситуация может проясниться уже на следующей неделе. Обычно проверка и подготовка картин к отправке после выставки занимает около трех дней, поэтому сейчас задержка действительно объясняется проблемами с логистикой.
Как сообщили РИА Новости в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в настоящий момент в Республике Корея находятся сотрудники институции, которые в соответствии с имеющимися договоренностями занимаются проверкой состояния и подготовкой экспонатов к транспортировке. Согласно принятым стандартам логистики культурных ценностей, конкретные маршруты и сроки перемещения предметов искусства не разглашаются.
Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines 4 марта продлили приостановку рейсов в Россию, и перенаправляют свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты так, чтобы избежать российского воздушного пространства. В Korean Air заявили, что рейсы приостановлены из соображений безопасности пока что до конца апреля.
Выставка под названием "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.
На выставке были представлены такие работы, как "Импровизация № 217. "Серый овал" Василия Кандинского, "Супрематизм" Каземира Малевича, "Еврейская Венера", Михаила Ларионова, "Косари" Натальи Гончаровой и "Беспредметная композиция" Александра Родченко.