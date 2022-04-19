https://ria.ru/20220419/henkel-1784351646.html
Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места
Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места - РИА Новости, 19.04.2022
Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места
Завод компании "Хенкель Рус" в городе Тосно Ленинградской области, который выпускает потребительские клеи и сухие строительные смеси, продолжит работу в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:49
2022-04-19T17:49
2022-04-19T17:49
экономика
ленинградская область
henkel
тосно
санкции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Завод компании "Хенкель Рус" в городе Тосно Ленинградской области, который выпускает потребительские клеи и сухие строительные смеси, продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места, сообщил зампред правительства региона по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения."Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме. Мы на связи с руководством предприятия, самое главное – компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек", – цитирует Ялова пресс-служба областного правительства.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.Завод компании в Тосно выпускает продукцию под брендами "Момент", Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite.
https://ria.ru/20220419/henkel-1784307110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ленинградская область, henkel , тосно, санкции
Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места
Зампред правительства региона Ялов сообщил о продолжении работы завода Henkel в Тосно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости.
Завод компании "Хенкель Рус" в городе Тосно Ленинградской области, который выпускает потребительские клеи и сухие строительные смеси, продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места, сообщил
зампред правительства региона по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России
, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения.
"Компания Henkel
уведомила правительство Ленинградской области
о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно
продолжит работу в плановом режиме. Мы на связи с руководством предприятия, самое главное – компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек", – цитирует Ялова пресс-служба областного правительства.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
Завод компании в Тосно выпускает продукцию под брендами "Момент", Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite.