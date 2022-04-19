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Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места - РИА Новости, 19.04.2022
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Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места
Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места - РИА Новости, 19.04.2022
Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места
Завод компании "Хенкель Рус" в городе Тосно Ленинградской области, который выпускает потребительские клеи и сухие строительные смеси, продолжит работу в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:49
2022-04-19T17:49
экономика
ленинградская область
henkel
тосно
санкции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Завод компании "Хенкель Рус" в городе Тосно Ленинградской области, который выпускает потребительские клеи и сухие строительные смеси, продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места, сообщил зампред правительства региона по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения."Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме. Мы на связи с руководством предприятия, самое главное – компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек", – цитирует Ялова пресс-служба областного правительства.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.Завод компании в Тосно выпускает продукцию под брендами "Момент", Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite.
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экономика, ленинградская область, henkel , тосно, санкции
17:49 19.04.2022
 
Завод Henkel в Ленинградской области сохранит производство и рабочие места

Зампред правительства региона Ялов сообщил о продолжении работы завода Henkel в Тосно

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСклад готовой продукции на заводе по производству сухих строительных смесей компании Henkel
Склад готовой продукции на заводе по производству сухих строительных смесей компании Henkel - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Склад готовой продукции на заводе по производству сухих строительных смесей компании Henkel. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Завод компании "Хенкель Рус" в городе Тосно Ленинградской области, который выпускает потребительские клеи и сухие строительные смеси, продолжит работу в плановом режиме и сохранит рабочие места, сообщил зампред правительства региона по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения.
Моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 14:44
Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать
"Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме. Мы на связи с руководством предприятия, самое главное – компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек", – цитирует Ялова пресс-служба областного правительства.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
Завод компании в Тосно выпускает продукцию под брендами "Момент", Metylan, Makroflex, Aquence, Technomelt, Loctite.
 
ЭкономикаЛенинградская областьHenkelТосноСанкции
 
 
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