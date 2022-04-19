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Более 150 автоколонн из России доставили гумпомощь в Донбасс и на Украину

Более 150 автоколонн из России доставили гумпомощь в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 19.04.2022

Более 150 автоколонн из России доставили гумпомощь в Донбасс и на Украину

Уже более 150 российских автомобильных колонн доставили гуманитарную помощь жителям Донбасса и освобожденных регионов Украины с начала эскалации военного... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:25

2022-04-19T11:25

2022-04-19T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

донбасс

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уже более 150 российских автомобильных колонн доставили гуманитарную помощь жителям Донбасса и освобожденных регионов Украины с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.Накануне МЧС России сообщило о доставке на Донбасс и Украину в очередных колоннах более 700 тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли вода, детское питание, лекарства и стройматериалы.Также российские спасатели передали 10 пожарных автоцистерн на базе автомобилей "КамАЗ" и "Урал", четыре станции комплексной очистки воды и столько же электростанций, 15 бензопил и так далее."Всего на территорию Донбасса и Украины прибыли 153 автоколонны", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что только на Украину доставлено 4 тысячи тонн гуманитарных грузов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика