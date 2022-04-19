Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления, заявил Косачев
Косачев: Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Запад постарается использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны, традиционно обвиняя во всем Россию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Генсек ООН (Антониу) Гутерреш, а затем и Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявили о грядущем этой осенью риске голода для многих развивающихся стран с населением в 1,7 миллиарда человек. В качестве объяснения прогноза приводятся "события на Украине". Справедливости ради - без указания виновных", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По мнению сенатора, Западом, который и "пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить этот апокалиптический сценарий, готовится очередная ловушка для России". "Когда и если голод действительно грянет, в нем будет огульно обвинена наша страна, это раз. А затем в беднейшие страны мира пойдет западная гуманитарная помощь, обусловленная требованием отказаться от любой поддержки России и впредь "голосовать только правильно". Беспроигрышно, с точки зрения Запада, поскольку страдания сотен миллионов людей в расчет приниматься не будут", - подчеркнул Косачев.
По словам законодателя, на самом деле катастрофа реальна, и она не отложена на осень, а закладывается уже сейчас, в эти недели и дни. Поскольку большинство бедных стран не смогут в этом году внести в почву удобрения, требуемые для собственного урожая. Цены на эти удобрения резко выросли, и причин тому несколько, причем все - рукотворные.
Калийные удобрения в значительных объемах заблокированы санкциями Запада в Беларуси, России и Китае - основных мировых поставщиках, цены опять же взлетели. Фосфатные удобрения в таких условиях, разумеется, тоже не могут сохраняться в прежней цене, добавил он. "Вывод - из-за отсутствия удобрений (а не "из-за Украины") грядёт страшный неурожай в третьем мире, грядёт из-за разрушительной санкционной политики Запада", - отметил он.
Кроме того, сбои в поставках зерна из России действительно могут быть. Но опять же не потому, что Россия перестанет это зерно поставлять, виды на урожай у нас самые благоприятные, а "потому что нашему экспорту будут искусственно мешать уже транспортными санкциями Запада", - написал парламентарий.
Да и военные действия на Украине идут далеко не по всей стране, чтобы говорить о ее выпадении из цепочек зерновых поставок, заключил Косачев.