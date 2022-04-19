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Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления, заявил Косачев - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/golod-1784245906.html
Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления, заявил Косачев
Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления, заявил Косачев - РИА Новости, 19.04.2022
Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления, заявил Косачев
Запад постарается использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны, традиционно обвиняя во всем Россию, считает вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:54
2022-04-19T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
европа
сша
всемирный банк
оон
константин косачев
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Запад постарается использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны, традиционно обвиняя во всем Россию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Генсек ООН (Антониу) Гутерреш, а затем и Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявили о грядущем этой осенью риске голода для многих развивающихся стран с населением в 1,7 миллиарда человек. В качестве объяснения прогноза приводятся "события на Украине". Справедливости ради - без указания виновных", - написал политик в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, Западом, который и "пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить этот апокалиптический сценарий, готовится очередная ловушка для России". "Когда и если голод действительно грянет, в нем будет огульно обвинена наша страна, это раз. А затем в беднейшие страны мира пойдет западная гуманитарная помощь, обусловленная требованием отказаться от любой поддержки России и впредь "голосовать только правильно". Беспроигрышно, с точки зрения Запада, поскольку страдания сотен миллионов людей в расчет приниматься не будут", - подчеркнул Косачев.По словам законодателя, на самом деле катастрофа реальна, и она не отложена на осень, а закладывается уже сейчас, в эти недели и дни. Поскольку большинство бедных стран не смогут в этом году внести в почву удобрения, требуемые для собственного урожая. Цены на эти удобрения резко выросли, и причин тому несколько, причем все - рукотворные."Аммиачные удобрения зависят от цен на газ, а его стоимость в Европе (читай - в мире) выросла многократно в результате западных авантюр со спотовым рынком вместо долгосрочных контрактов, сжиженным газом из США и отказом от нового трубопровода из России", - пояснил Косачев.Калийные удобрения в значительных объемах заблокированы санкциями Запада в Беларуси, России и Китае - основных мировых поставщиках, цены опять же взлетели. Фосфатные удобрения в таких условиях, разумеется, тоже не могут сохраняться в прежней цене, добавил он. "Вывод - из-за отсутствия удобрений (а не "из-за Украины") грядёт страшный неурожай в третьем мире, грядёт из-за разрушительной санкционной политики Запада", - отметил он.Кроме того, сбои в поставках зерна из России действительно могут быть. Но опять же не потому, что Россия перестанет это зерно поставлять, виды на урожай у нас самые благоприятные, а "потому что нашему экспорту будут искусственно мешать уже транспортными санкциями Запада", - написал парламентарий.Да и военные действия на Украине идут далеко не по всей стране, чтобы говорить о ее выпадении из цепочек зерновых поставок, заключил Косачев.
https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776680223.html
https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html
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экономика, россия, европа, сша, всемирный банк, оон, константин косачев, совет федерации рф
10:54 19.04.2022
 
Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления, заявил Косачев

Косачев: Запад будет использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Запад постарается использовать угрозу голода как рычаг давления на беднейшие страны, традиционно обвиняя во всем Россию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Генсек ООН (Антониу) Гутерреш, а затем и Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявили о грядущем этой осенью риске голода для многих развивающихся стран с населением в 1,7 миллиарда человек. В качестве объяснения прогноза приводятся "события на Украине". Справедливости ради - без указания виновных", - написал политик в своем Telegram-канале.
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Не доставайся никому: Запад морит голодом беднейшие государства
По мнению сенатора, Западом, который и "пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить этот апокалиптический сценарий, готовится очередная ловушка для России". "Когда и если голод действительно грянет, в нем будет огульно обвинена наша страна, это раз. А затем в беднейшие страны мира пойдет западная гуманитарная помощь, обусловленная требованием отказаться от любой поддержки России и впредь "голосовать только правильно". Беспроигрышно, с точки зрения Запада, поскольку страдания сотен миллионов людей в расчет приниматься не будут", - подчеркнул Косачев.
По словам законодателя, на самом деле катастрофа реальна, и она не отложена на осень, а закладывается уже сейчас, в эти недели и дни. Поскольку большинство бедных стран не смогут в этом году внести в почву удобрения, требуемые для собственного урожая. Цены на эти удобрения резко выросли, и причин тому несколько, причем все - рукотворные.
"Аммиачные удобрения зависят от цен на газ, а его стоимость в Европе (читай - в мире) выросла многократно в результате западных авантюр со спотовым рынком вместо долгосрочных контрактов, сжиженным газом из США и отказом от нового трубопровода из России", - пояснил Косачев.
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Калийные удобрения в значительных объемах заблокированы санкциями Запада в Беларуси, России и Китае - основных мировых поставщиках, цены опять же взлетели. Фосфатные удобрения в таких условиях, разумеется, тоже не могут сохраняться в прежней цене, добавил он. "Вывод - из-за отсутствия удобрений (а не "из-за Украины") грядёт страшный неурожай в третьем мире, грядёт из-за разрушительной санкционной политики Запада", - отметил он.
Кроме того, сбои в поставках зерна из России действительно могут быть. Но опять же не потому, что Россия перестанет это зерно поставлять, виды на урожай у нас самые благоприятные, а "потому что нашему экспорту будут искусственно мешать уже транспортными санкциями Запада", - написал парламентарий.
Да и военные действия на Украине идут далеко не по всей стране, чтобы говорить о ее выпадении из цепочек зерновых поставок, заключил Косачев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЕвропаСШАВсемирный банкООНКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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