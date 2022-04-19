https://ria.ru/20220419/golod-1784244327.html

Косачев призвал фиксировать действия Запада, несущие угрозу мирового голода

Косачев призвал фиксировать действия Запада, несущие угрозу мирового голода - РИА Новости, 19.04.2022

Косачев призвал фиксировать действия Запада, несущие угрозу мирового голода

В существующей ситуации нужно перенастроить логистические цепочки по поставкам продовольствия из России в развивающиеся страны, фиксировать в публичном... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:49

2022-04-19T10:49

2022-04-19T10:49

россия

украина

в мире

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В существующей ситуации нужно перенастроить логистические цепочки по поставкам продовольствия из России в развивающиеся страны, фиксировать в публичном пространстве действия Запада, несущие угрозу мирового голода, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Шум на тему "российская агрессия на Украине обрекла на голодную смерть значительную часть человечества" на Западе уже пошёл, и он в очередной раз будет разогнан политически и медийно до выносящей мозг всемирной истерики, если эту угрозу мы уже сейчас (осенью поздно будет) не увидим и не предотвратим", - отметил политик.По мнению сенатора, России следует раскручивать эту тему самой, инициативно и наступательно, на всех возможных площадках. "Фиксировать исключительную ответственность Запада с его незаконными и разрушительными санкциями за грядущий продовольственный кризис в мире. Распространять эту информацию в странах, находящихся под ударом", - подчеркнул он.Кроме того, следует перенастроить логистические цепочки по поставкам зерна и других видов продовольствия из России в развивающиеся страны в соответствии с имеющимися контрактами с тем, чтобы не допустить их срыва, написал Косачев. "Если оказывается невозможно - например, закрыты транзитные европейские порты - опять же заявлять об этом в полный голос с фиксацией не только понятных экономических, но и страшных гуманитарных последствий", - написал политик.Также у России есть уникальный шанс через программы помощи развивающимся странам (так называемое "содействие международному развитию", СМР) резко усилить свои позиции в этой части мира, выступив в качестве источника и спонсора решения надвигающихся колоссальных проблем, полагает он. "Потребуются правительственные решения с тем, чтобы иметь возможность за счёт бюджета выкупать у отечественных производителей излишки будущего урожая для их последующей безвозмездной поставки в нуждающиеся страны", - добавил законодатель.По его словам, это и будет реальной внешней политикой на нынешнем столь непростом отрезке времени. "Именно так, цинично и напористо, работают геополитические конкуренты. Так, но без цинизма и в лучших отечественных традициях гуманности, следует научиться работать и нам", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776680223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, совет федерации рф, константин косачев