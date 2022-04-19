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С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России - РИА Новости, 19.04.2022
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С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России
С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России - РИА Новости, 19.04.2022
С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России
С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:18
2022-04-19T17:22
общество
сергей кравцов
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сн_образование
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме "Сила — в правде!".На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму "Развитие образования". Это позволит обеспечить все школы страны государственной символикой.Кравцов тогда отметил, что подъем флага стал уже устоявшейся практикой во многих школах. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.Идея сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса прозвучала в августе прошлого года на встрече Владимира Путина с учителями и учениками. С таким предложением выступил воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов, а президент его поддержал.
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общество, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
13:18 19.04.2022 (обновлено: 17:22 19.04.2022)
 
С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России

Министр просвещения Кравцов сообщил о еженедельном исполнении гимна в школах с 1 сентября

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУченики Аэрокосмического лицея № 13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики Аэрокосмического лицея № 13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ученики Аэрокосмического лицея № 13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме "Сила — в правде!".

"С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага", — сказал он.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму "Развитие образования". Это позволит обеспечить все школы страны государственной символикой.
Кравцов тогда отметил, что подъем флага стал уже устоявшейся практикой во многих школах. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.
Идея сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса прозвучала в августе прошлого года на встрече Владимира Путина с учителями и учениками. С таким предложением выступил воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов, а президент его поддержал.
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