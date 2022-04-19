https://ria.ru/20220419/gimn-1784285503.html

С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России

С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России - РИА Новости, 19.04.2022

С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России

С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:18

2022-04-19T13:18

2022-04-19T17:22

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С нового учебного года в школах по понедельникам будет исполняться российский гимн, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом историческом форуме "Сила — в правде!".На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму "Развитие образования". Это позволит обеспечить все школы страны государственной символикой.Кравцов тогда отметил, что подъем флага стал уже устоявшейся практикой во многих школах. По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.Идея сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса прозвучала в августе прошлого года на встрече Владимира Путина с учителями и учениками. С таким предложением выступил воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов, а президент его поддержал.

https://ria.ru/20220418/flag-1784104052.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование