09:52 19.04.2022 (обновлено: 10:23 19.04.2022)
В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия
ФСБ: в 33 регионах России разоблачили сеть подпольных мастерских по переделке оружия
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Кадр видео
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ФСБ РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, переделывавших и сбывавших оружие в подпольных мастерских, сообщили в ЦОС ФСБ.
"В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди изъятого были как винтажные образцы времен Великой Отечественной и даже Гражданской войны (пулеметы "Максим", MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС), так и современные (СВД, карабины "Вепрь", пистолет-пулемет "Кедр").
Добавляется, что прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.