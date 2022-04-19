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В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия - РИА Новости, 19.04.2022
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В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия
В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия - РИА Новости, 19.04.2022
В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия
ФСБ РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, переделывавших и сбывавших оружие в подпольных мастерских,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:52
2022-04-19T10:23
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
москва
санкт-петербург
севастополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ФСБ РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, переделывавших и сбывавших оружие в подпольных мастерских, сообщили в ЦОС ФСБ."В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди изъятого были как винтажные образцы времен Великой Отечественной и даже Гражданской войны (пулеметы "Максим", MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС), так и современные (СВД, карабины "Вепрь", пистолет-пулемет "Кедр").Добавляется, что прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.
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россия
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, санкт-петербург, севастополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:52 19.04.2022 (обновлено: 10:23 19.04.2022)
 
В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия

ФСБ: в 33 регионах России разоблачили сеть подпольных мастерских по переделке оружия

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Кадр видео
Задержание сотрудниками ФСБ РФ лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ФСБ РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, переделывавших и сбывавших оружие в подпольных мастерских, сообщили в ЦОС ФСБ.
"В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди изъятого были как винтажные образцы времен Великой Отечественной и даже Гражданской войны (пулеметы "Максим", MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС), так и современные (СВД, карабины "Вепрь", пистолет-пулемет "Кедр").
Добавляется, что прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.
 
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