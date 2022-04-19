https://ria.ru/20220419/fsb-1784230789.html

В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия

В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия - РИА Новости, 19.04.2022

В регионах России разоблачили подпольные мастерские по переделке оружия

ФСБ РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, переделывавших и сбывавших оружие в подпольных мастерских,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:52

2022-04-19T09:52

2022-04-19T10:23

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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севастополь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ФСБ РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, переделывавших и сбывавших оружие в подпольных мастерских, сообщили в ЦОС ФСБ."В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди изъятого были как винтажные образцы времен Великой Отечественной и даже Гражданской войны (пулеметы "Максим", MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС), так и современные (СВД, карабины "Вепрь", пистолет-пулемет "Кедр").Добавляется, что прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.

https://ria.ru/20220418/fsb-1784032255.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, санкт-петербург, севастополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)