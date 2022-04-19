https://ria.ru/20220419/flot-1784279329.html
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза - РИА Новости, 19.04.2022
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза
Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:53
2022-04-19T12:53
2022-04-19T12:53
безопасность
россия
северный флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота."Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надёжную защиту и суверенитет страны на северных рубежах", - сказал Шойгу.Также министр сообщил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне РФ.Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.
https://ria.ru/20220418/parad-1784046437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, северный флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза
Шойгу: боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота.
"Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надёжную защиту и суверенитет страны на северных рубежах", - сказал Шойгу.
Также министр сообщил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне РФ
.
Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.