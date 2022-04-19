Рейтинг@Mail.ru
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/flot-1784279329.html
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза - РИА Новости, 19.04.2022
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза
Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:53
2022-04-19T12:53
безопасность
россия
северный флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154917/96/1549179655_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_8a0c22dc4a8c33aaec7b2dd2d549c88c.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота."Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надёжную защиту и суверенитет страны на северных рубежах", - сказал Шойгу.Также министр сообщил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне РФ.Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.
https://ria.ru/20220418/parad-1784046437.html
https://ria.ru/20220219/rakety-1773772880.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154917/96/1549179655_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_eb3c9f1c80c98967502cff1011c5e6d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, северный флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:53 19.04.2022
 
Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза

Шойгу: боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль Северного флота "Североморск"
Большой противолодочный корабль Северного флота Североморск - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:59
На Северном флоте пройдут парады с участием 1,3 тысячи военнослужащих
"Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надёжную защиту и суверенитет страны на северных рубежах", - сказал Шойгу.
Также министр сообщил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне РФ.
Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.
Учебный пуск крылатых ракет Калибр и гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 14:28
Северный и Черноморский флоты провели пуски ракет "Калибр" и "Циркон"
 
БезопасностьРоссияСеверный флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала