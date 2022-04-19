https://ria.ru/20220419/flot-1784279329.html

Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза

Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза - РИА Новости, 19.04.2022

Боевой потенциал береговых войск Северного флота повысится в 1,5 раза

Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:53

2022-04-19T12:53

2022-04-19T12:53

безопасность

россия

северный флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота."Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надёжную защиту и суверенитет страны на северных рубежах", - сказал Шойгу.Также министр сообщил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне РФ.Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.

https://ria.ru/20220418/parad-1784046437.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

безопасность, россия, северный флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу