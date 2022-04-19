Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/erdogan-1784288160.html
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.04.2022
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует проведение телефонных переговоров с лидерами России и Украины Владимиром... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:25
2022-04-19T13:25
в мире
владимир путин
сергей лавров
донбасс
украина
россия
ситуация в днр и лнр
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует проведение телефонных переговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Мы продолжаем усилия по достижению устойчивого прекращения огня на Украине. Господин президент Эрдоган планирует телефонные переговоры с лидерами, я также веду активные переговоры с моими коллегами",- сказал Чавушоглу на брифинге во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html
донбасс
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_285:0:2845:1920_1920x0_80_0_0_8370d2a4473845aa5c23eab9b6e8b88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сергей лавров, донбасс, украина, россия, ситуация в днр и лнр, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, мевлют чавушоглу
13:25 19.04.2022
 
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует проведение телефонных переговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Мы продолжаем усилия по достижению устойчивого прекращения огня на Украине. Господин президент Эрдоган планирует телефонные переговоры с лидерами, я также веду активные переговоры с моими коллегами",- сказал Чавушоглу на брифинге во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 09:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровДонбассУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийТурцияМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала