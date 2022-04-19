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Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.04.2022
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует проведение телефонных переговоров с лидерами России и Украины Владимиром... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:25
2022-04-19T13:25
2022-04-19T13:25
в мире
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сергей лавров
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган планирует проведение телефонных переговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Мы продолжаем усилия по достижению устойчивого прекращения огня на Украине. Господин президент Эрдоган планирует телефонные переговоры с лидерами, я также веду активные переговоры с моими коллегами",- сказал Чавушоглу на брифинге во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, сергей лавров, донбасс, украина, россия, ситуация в днр и лнр, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, турция, мевлют чавушоглу
Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Эрдоган планирует телефонные переговоры с Путиным и Зеленским