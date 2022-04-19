https://ria.ru/20220419/eksportery-1784371192.html

Российские экспортеры представят продукцию на "Иннопроме" в Узбекистане

Российские экспортеры представят продукцию на "Иннопроме" в Узбекистане - РИА Новости, 19.04.2022

Российские экспортеры представят продукцию на "Иннопроме" в Узбекистане

Российские высокотехнологические компании представят свою продукцию на выставке "Иннопром" в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:44

2022-04-19T19:44

2022-04-19T19:44

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральная азия

россия

узбекистан

экономика

технологии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские высокотехнологические компании представят свою продукцию на выставке "Иннопром" в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."25 апреля 2022 года в Ташкенте откроется выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022". На коллективной экспозиции экспортеров Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 отечественных компаний из разных регионов страны", - говорится в сообщении центра."Интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, платежные платформы и не только - все эти высокотехнологичные товары и услуги презентуют на выставке российские экспортеры.Там добавляют, что "активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает рынок региона привлекательным".Выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022" продлится до 27 апреля. На нее приедут более 10 тысяч гостей, в том числе представителей государственных органов власти, профессиональных специалистов и байеров из России, Узбекистана и других стран Центральной Азии. Организаторы - Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Свою продукцию на "Иннопроме" представят более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Белоруссии, Венгрии, Франции, Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии. Среди них как крупные компании-лидеры рынка, так и представители малого и среднего бизнеса. Мероприятие будет включать в себя презентацию новых технологий, инновационной продукции, масштабные экспозиции международного уровня, тематические сессии и круглые столы, презентации бизнес-проектов, b2b-встречи и другие события.

https://ria.ru/20220411/eksportery-1782901786.html

https://ria.ru/20220331/spetsdokument-1781044213.html

центральная азия

россия

узбекистан

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральная азия, россия, узбекистан, экономика, технологии