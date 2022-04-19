Российские экспортеры представят продукцию на "Иннопроме" в Узбекистане
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские высокотехнологические компании представят свою продукцию на выставке "Иннопром" в Узбекистане, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"25 апреля 2022 года в Ташкенте откроется выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022". На коллективной экспозиции экспортеров Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 отечественных компаний из разных регионов страны", - говорится в сообщении центра.
"Интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, платежные платформы и не только - все эти высокотехнологичные товары и услуги презентуют на выставке российские экспортеры.
"Выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022" играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося российско-узбекистанского сотрудничества и двусторонней торговли, продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии", - отмечают в РЭЦ.
Там добавляют, что "активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы для российских экспортеров высоких технологий и делает рынок региона привлекательным".
"Российские технологии и оборудование востребованы на этом рынке благодаря высокому качеству, гибким условиям поставок и тому, что российские поставщики очень внимательно относятся к потребностям местных покупателей. В рамках участия в выставке для российских производителей запланировано проведение В2В-встреч с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений", - уточнили в центре.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022" продлится до 27 апреля. На нее приедут более 10 тысяч гостей, в том числе представителей государственных органов власти, профессиональных специалистов и байеров из России, Узбекистана и других стран Центральной Азии. Организаторы - Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Свою продукцию на "Иннопроме" представят более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Белоруссии, Венгрии, Франции, Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии. Среди них как крупные компании-лидеры рынка, так и представители малого и среднего бизнеса. Мероприятие будет включать в себя презентацию новых технологий, инновационной продукции, масштабные экспозиции международного уровня, тематические сессии и круглые столы, презентации бизнес-проектов, b2b-встречи и другие события.