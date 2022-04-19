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Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным - РИА Новости, 19.04.2022
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Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным
Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным - РИА Новости, 19.04.2022
Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным
Минпросвещения РФ пока не планирует делать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным, хотя такие предложения были, сообщил министр... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:48
2022-04-19T14:58
общество
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
музей победы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ пока не планирует делать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным, хотя такие предложения были, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Мы договорились, что история не входит в обязательный предмет, хотя были такие предложения. Договорились, что у нас будут проверочные работы по истории", - сказал Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила - в правде!" в Музее Победы.
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общество, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, музей победы
14:48 19.04.2022 (обновлено: 14:58 19.04.2022)
 
Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным

Кравцов: Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ пока не планирует делать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным, хотя такие предложения были, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы договорились, что история не входит в обязательный предмет, хотя были такие предложения. Договорились, что у нас будут проверочные работы по истории", - сказал Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила - в правде!" в Музее Победы.
ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 13:11
Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме
 
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеМузей Победы
 
 
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