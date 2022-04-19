https://ria.ru/20220419/ege-1784307969.html

Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным

Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным - РИА Новости, 19.04.2022

Минпросвещения пока не планирует делать ЕГЭ по истории обязательным

Минпросвещения РФ пока не планирует делать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным, хотя такие предложения были, сообщил министр... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:48

2022-04-19T14:48

2022-04-19T14:58

общество

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

музей победы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ пока не планирует делать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным, хотя такие предложения были, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."Мы договорились, что история не входит в обязательный предмет, хотя были такие предложения. Договорились, что у нас будут проверочные работы по истории", - сказал Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила - в правде!" в Музее Победы.

https://ria.ru/20220419/ege-1784284176.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, музей победы