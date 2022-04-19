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Россиянам рассказали, как лишить доллар статуса мировой валюты
Россиянам рассказали, как лишить доллар статуса мировой валюты - РИА Новости, 19.04.2022
Россиянам рассказали, как лишить доллар статуса мировой валюты
Повторить судьбу британского фунта стерлингов, который стал де-факто “валютой стран второго эшелона” доллар США не может — для этого необходимы экстраординарные РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T02:15
2022-04-19T02:15
2022-04-19T02:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Повторить судьбу британского фунта стерлингов, который стал де-факто “валютой стран второго эшелона” доллар США не может — для этого необходимы экстраординарные перемены, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований “Высшей школы управления финансами” Михаил Коган.Он напомнил, что на момент ухода фунта “в тень” Британия уже не была ведущей экономикой мира и даже Европы. Она утратила влияние на глобальные процессы на континенте. Ситуация с долларом иная. Экономика США — крупнейшая в мире, и доллар по-прежнему является главной резервной валютой.По его мнению, позиции доллара постепенно ослабевают, но ждать обвалов в ближайшие годы не стоит — разве что произойдет что-то действительно экстраординарное.
https://ria.ru/20220418/dollar-1784015745.html
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экономика, россия, сша, европа, китай, доллар, великобритания, фунт стерлингов, михаил коган, высшая школа управления финансами (вшуф)
02:15 19.04.2022 (обновлено: 02:43 19.04.2022)
Россиянам рассказали, как лишить доллар статуса мировой валюты
Аналитик Коган: обвал доллара в ближайшие годы произойдет лишь в экстраординарном случае