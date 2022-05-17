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Британский фунт стерлингов: история валюты, прогнозы и замена банкнот

Фунт стерлингов: валюта Великобритании, прогнозы, история происхождения

Британский фунт стерлингов: история валюты, прогнозы и замена банкнот

Фунт стерлингов – самая старая денежная единица Великобритании, которая находится в обороте и сегодня. История происхождения английской валюты, текущий курс и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:32

2022-05-17T18:32

2022-05-17T18:32

валюта

великобритания

фунт стерлингов

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Фунт стерлингов – самая старая денежная единица Великобритании, которая находится в обороте и сегодня. История происхождения английской валюты, текущий курс и обозначение на бирже, как деньги выглядели раньше и их современный дизайн, когда полимерные банкноты заменят бумажные купюры – в материале РИА Новости.Фунт стерлинговБританский фунт стерлингов – официальная валюта Великобритании. Один фунт равен 100 пенсам. Он занимает четвертое место в списке восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном рынке Forex.ЭтимологияФунт стерлингов имеет богатую историю, а происхождение его названия доподлинно неизвестно. Считается, что само понятие возникло во второй половине XII века."Фунт стерлингов стали называть “фунтом”, потому что монеты в древней Англии печатались из фунта серебра (1 фунт на 240 монет) и крупные покупки мерились фунтами", – говорит Андрей Вихарев, директор компании Meros Equity.Эксперт отмечает, что вокруг названия “стерлинг” существует множество теорий, наиболее распространенной из которых является та, по которой так называли серебро с восточных земель 925 пробы, из которого чеканились монеты (easterling silver).Описание валюты"Фунт стерлингов - одна из основных резервных валют мира (накапливается мировыми центробанками в своих золотовалютных резервах)", – поясняет Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.Эмиссию фунта стерлинга осуществляет Банк Англии, а также еще пять банков административных единиц Великобритании – Королевский банк Шотландии, банк острова Джерси и три банка Северной Ирландии. Примечательно, что банкноты, выпущенные в разных финансовых учреждениях, имеют отличия в дизайне.Курс фунтаФунт является свободно конвертируемой валютой с привязкой курса к показателю инфляции, на текущий момент валюта довольно популярна и является одной из резервных.Соотношение курса фунта стерлингов к рублю можно посмотреть на сайте Центробанка РФ. Коммерческие банки могут устанавливать собственный курс валют, это можно проверить на официальном сайте конкретного банка.Прогнозы курса фунта“Сейчас фунт будет слабеть к доллару и укрепляться к евро. Банк Англии в марте повысил учетную ставку – до 0,75% годовых с 0,5%. Но ФРС пока собирается делать это более активными темпами”, - считает Валерий Полховский. Кроме того, по мнению эксперта, фунт находится под давлением геополитических рисков сильнее, чем доллар. “К доллару фунт может подешеветь до 1,2 доллара за фунт. К евро британская валюта, вероятно, будет укрепляться – до 0,9-1 евро за фунт. Кроме того, ЕЦБ пока не торопится повышать ставку – ожидается, что она сохранится на текущем нулевом уровне”, - отмечает специалист.СимволСимвол фунта – £, заглавная рукописная литера L с одной или двумя горизонтальными черточками. Банковский код – GBP (826). Аббревиатура GBP расшифровывается как Great Britain Pound. В некоторых источниках можно встретить устаревший вариант UKL (United Kingdom Libra), а в аналитических сводках бывает обозначение GBp, что означает британский фунт, пересчитанный в пенсах.Банкноты и монетыВпервые Банк Англии выпустил банкноты в фунтах стерлингов больше 300 лет назад. А монета “фунт” появилась во время правления Генриха VII в 1489 году. За эти годы дизайн претерпел несколько изменений.На аверсе всех банкнот размещено изображение Елизаветы II – Королевы Великобритании. На реверс наносят портреты знаменитых личностей – ученых, композиторов, писателей.В обращении купюры номиналом:Современные полимерные банкноты начали выпускать с 2016 года и, по прогнозам экспертов, со временем они вытеснят бумажные деньги. Банк Англии сообщает, что с 30 сентября 2022 года купюры номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов на бумажном носителе утратят свои платежные свойства. Их полностью заменят полимерные банкноты.Купюры имеют различные элементы защиты – голограммы, рельефные метки (тактильные), ультрафиолетовую и инфракрасную защиту, микропечати на обеих сторонах, защитные нити, совмещающиеся изображения и водяные знаки (на бумажных).В каждой из частей Королевства, кроме Уэльса, есть собственный монетный двор, который участвует в эмиссии национальной валюты. Профильный портрет королевы Елизаветы II размещен на аверсах монет фунта стерлингов всех номиналов. Монеты обновленного дизайна стали выпускать с 2008 года. Но английская денежная система столь консервативна, что и сегодня хождение имеют одно- и двухпенсовые монеты, отчеканенные почти полвека назад.На реверсах монет 1, 2, 5, 10, 20 и 50 пенсов расположены отдельные фрагменты Королевского щита, а на реверсе монеты номиналом один фунт стерлингов щит изображен целиком. В ходу также монеты достоинством два и пять фунтов стерлингов.Страны обращенияВыделяют следующие территории обращения фунта стерлингов:Переход к европейской валютной единицеВалерий Полховский поясняет, что Великобритания отказалась переходить на евро, так как не хотела утрачивать контроль над своей собственной политикой процентных ставок и комфортного обмена долларов и фунтов. А после Brexit (выхода Великобритании из ЕС) этот вопрос был и вовсе снят.Роль в мировой экономике"Фунт стерлингов является одной из резервных валют мира, одной из наиболее торгуемых, а также одной из часто используемых в межбанковских расчетах", – отмечает Валерий Полховский.После после тяжелого экономического кризиса, связанного с событиями Второй мировой войны, валюта Англии утратила прежнее значение. Новый всплеск популярности фунт получил после кризиса 2008 года, но весной 2016 года после референдума о выходе страны из состава Европейского союза он ослабел.Сегодня фунт по-прежнему остается третьей по влиянию мировой резервной валютой, по объему использования в международных торговых операциях ведущих мировых держав он уступает лишь доллару США и евро.Стоимость фунта довольна высока, чтобы обеспечивать устойчивое развитие британской экономики. Кроме того, страна удерживает большую ставку рефинансирования, что сделало фунт одной из основных валют рынка Forex.Ценность по отношению к другим валютам"К доллару фунт сейчас торгуется на уровне 1,3 доллара за фунт, а к евро – на отметке 0,83 евро за фунт. То есть он стоит в целом дороже, чем большинство валют мира", – комментирует Валерий Полховский.Интересные фактыИстория происхожденияФунт стерлинга появился еще в VIII веке. Происхождение национальной валюты Великобритании имеет богатую историю. Впервые отчеканенная из серебра монета была введена в 775 году. Из одного фунта металла высшей пробы получалось ровно 240 монет (пенни). Вплоть до XIII века пенни делали только из чистого серебра, эти монеты были наиболее распространены на английской территории. Постепенно серебро для изготовления монет стали заменять золотом, но пенни оставался серебряным, а к 1544 году и вовсе драгоценный металл для чеканки монет начали разбавлять медью.1487 год – в оборот ввели шиллинг (в Англии в этот период действовала двенадцатеричная денежная система и шиллинг равнялся 12 пенсам). Через два года выпустили соверен – фунтовую золотую монету. В 1663 году в оборот входит еще одна монета из золота достоинством 21 шиллинг – гинея. А с 1817 года основной денежной единицей страны вновь становится соверен.До 1971 года запутанная денежная система Великобритании сильно затрудняла финансовые расчеты и было принято решение перейти на десятичную систему - все деньги заменили одной монетой - пенсом, а один фунт стал равен ста пенсам. Монеты нового образца до 1982 года чеканили с надписью "New pence (penny)". С 1972 года действует принцип свободной конвертации – курс фунта стерлингов стал "плавающим".В XVIII – XIX веках Великобритания имела ведущее экономическое положение в мире, а фунт стерлингов стал первой глобальной резервной валютой. После второй мировой войны фунт уступил свои позиции доллару США, но и сегодня Великобритании сохраняет статус мирового центра финансовых услуг.Советы туристам"Фунты стерлингов – основная валюта в Великобритании, и евро почти никогда и нигде не принимаются", – говорит Анжелика Кретова, представитель туристического агентства. По словам эксперта, дебетовая или кредитная карта является хорошей альтернативой наличным, но в наших реалиях такой картой может стать только карта платежной системы UnionPay. Ей можно не только расплатиться, но и снять деньги в местных банкоматах.С собой для обмена Анжелика Кретова рекомендует брать евро, так процент за покупку фунтов стерлингов будет ниже, чем, например, с того же доллара США. Менять лучше в обменных пунктах в крупных городах. Банки редко меняют евро на фунты стерлингов. А курс лучше всегда сравнивать, т.к. он может значительно отличаться в разных точках обмена валюты.

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великобритания

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

валюта, великобритания, фунт стерлингов