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Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс - РИА Новости, 19.04.2022

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс

Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в Донбасс, в их числе сотни представителей народов России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:30

2022-04-19T17:30

2022-04-19T19:23

обострение ситуации в днр и лнр

магомед даудов

руслан алханов

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в Донбасс, в их числе сотни представителей народов России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции", — написал он в Telegram-канале.Кадыров отметил, что многонациональная Россия всегда была "сильна своей сплоченностью перед общей угрозой"."Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах вооруженных сил и добровольческих формирований. Особенно это заметно на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно отправляются из Чеченской Республики для участия в спецоперации на Украине", — добавил глава региона.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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