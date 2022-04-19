https://ria.ru/20220419/dnr-1784256015.html

Силы ДНР установили контроль над 163 населенными пунктами

Силы ДНР установили контроль над 163 населенными пунктами - РИА Новости, 19.04.2022

Силы ДНР установили контроль над 163 населенными пунктами

Силы Донецкой народной республики установили контроль над 163 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:35

2022-04-19T11:35

2022-04-19T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики установили контроль над 163 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В настоящее время под нашим контролем находятся 163 населенных пункта, включая Новоандреевку, Степное (Волновахский район) и Кропивницкое. Завершается зачистка Мариуполя", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее в штабе сообщали о 160 освобожденных населенных пунктах в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия