https://ria.ru/20220419/dnr-1784229070.html

В ДНР за 62 дня погибли 79 мирных жителей

В ДНР за 62 дня погибли 79 мирных жителей - РИА Новости, 19.04.2022

В ДНР за 62 дня погибли 79 мирных жителей

Украинские войска выпустили за 62 дня более 21 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:42

2022-04-19T09:42

2022-04-19T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили за 62 дня более 21 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 62 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2060 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1857. Всего противником выпущено 21 782 боеприпаса различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2538 ракет РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сводке представительства в Telegram-канале.За 62 дня эскалации в Донецкой народной республике погибли 79 мирных жителей, 337 ранены, в том числе 27 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 62 дня эскалации – с 17 февраля по 19 апреля - погибли 79 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили 337 мирных жителей, в т.ч. 27 детей", - отмечается в сообщении.При этом уточняется, что повреждены 2478 жилых домов, 560 объектов гражданской инфраструктуры в т.ч. 34 медицинских учреждения, 84 образовательных учреждения, 134 объекта социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 284 объекта электро-, водо- и газоснабжения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия