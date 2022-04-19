https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html

Источник рассказал про борьбу с украинскими диверсантами в Херсоне

Источник рассказал про борьбу с украинскими диверсантами в Херсоне - РИА Новости, 19.04.2022

Источник рассказал про борьбу с украинскими диверсантами в Херсоне

Российские силовики после обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T06:04

2022-04-19T06:04

2022-04-19T06:12

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ХЕРСОН, 19 мар — РИА Новости. Российские силовики после обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ) при бегстве из города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее, как сообщил РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств, по сигналу местных жителей на заводе "Паллада" в Херсоне военные нашли схрон, предположительно, оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России. Среди обнаруженного в схроне — автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7 с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.Ранее в распоряжении РИА Новости оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что это украинское ведомство перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. При обыске в квартире Жаркова на прошлой неделе нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.Со 2 марта Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/kherson-1784017208.html

https://ria.ru/20220409/kherson-1782706975.html

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херсон, россия, украина, служба безопасности украины, херсонская область , в мире