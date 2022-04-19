06:04 19.04.2022 (обновлено: 06:12 19.04.2022)
Источник рассказал про борьбу с украинскими диверсантами в Херсоне
Российские силовики проводят в Херсоне и области рейды по выявлению диверсантов СБУ
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. Архивное фото
ХЕРСОН, 19 мар — РИА Новости. Российские силовики после обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ) при бегстве из города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее, как сообщил РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств, по сигналу местных жителей на заводе "Паллада" в Херсоне военные нашли схрон, предположительно, оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России. Среди обнаруженного в схроне — автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7 с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.
"В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп", — сказал собеседник агентства.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что это украинское ведомство перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. При обыске в квартире Жаркова на прошлой неделе нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.
Со 2 марта Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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