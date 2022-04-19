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Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске - РИА Новости, 19.04.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220419/dinozavry-1784266427.html
Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске
Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске - РИА Новости, 19.04.2022
Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки подготовить и предоставить "дорожную карту" по двум проектам – интерактивному парку... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:14
2022-04-19T12:14
амурская область
амурская область
благовещенск
дарвиновский музей
россия
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки подготовить и предоставить "дорожную карту" по двум проектам – интерактивному парку динозавров и музею российско-китайской дружбы, которые будут созданы на территории центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.Правительство Приамурья уточняет, что дизайн-проекты и сметы интерактивного парка и международного музея до конца 2022 года должны быть полностью готовы. В следующем году планируется начать создание самих пространств.Экспозиции для музея российско-китайской дружбы планируется разработать совместно со специалистами-международниками и согласовать с МИДом. Для подготовки концепции парка динозавров были привлечены специалисты Дарвиновского музея из Москвы. Кроме экспозиции в парке будут развлекательные площадки и зоны для детей, рассматривается также возможность создания большой движущейся фигуры динозавра."На территории интерактивного парка все должно быть бесплатно. Позиция принципиальная — это же для детей все делается. Затраты на содержание парка будем субсидировать из бюджета. При разработке концепций необходимо сразу учесть вопросы зимней эксплуатации парка и музея, как все это будет функционировать в холода", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас в Приамурье созданы две рабочие группы по разработке концепций музейных пространств на территории торгово-развлекательного центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.
https://ria.ru/20220413/vostochnyy-1783255852.html
https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html
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амурская область, благовещенск, дарвиновский музей, россия, василий орлов (губернатор), общество
12:14 19.04.2022
 
Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске

Глава Амурской области Орлов рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки подготовить и предоставить "дорожную карту" по двум проектам – интерактивному парку динозавров и музею российско-китайской дружбы, которые будут созданы на территории центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.
Правительство Приамурья уточняет, что дизайн-проекты и сметы интерактивного парка и международного музея до конца 2022 года должны быть полностью готовы. В следующем году планируется начать создание самих пространств.
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Экспозиции для музея российско-китайской дружбы планируется разработать совместно со специалистами-международниками и согласовать с МИДом. Для подготовки концепции парка динозавров были привлечены специалисты Дарвиновского музея из Москвы. Кроме экспозиции в парке будут развлекательные площадки и зоны для детей, рассматривается также возможность создания большой движущейся фигуры динозавра.
"На территории интерактивного парка все должно быть бесплатно. Позиция принципиальная — это же для детей все делается. Затраты на содержание парка будем субсидировать из бюджета. При разработке концепций необходимо сразу учесть вопросы зимней эксплуатации парка и музея, как все это будет функционировать в холода", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Сейчас в Приамурье созданы две рабочие группы по разработке концепций музейных пространств на территории торгово-развлекательного центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.
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Амурская областьАмурская областьБлаговещенскДарвиновский музейРоссияВасилий Орлов (губернатор)Общество
 
 
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