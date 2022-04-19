Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске
Глава Амурской области Орлов рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки подготовить и предоставить "дорожную карту" по двум проектам – интерактивному парку динозавров и музею российско-китайской дружбы, которые будут созданы на территории центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.
Правительство Приамурья уточняет, что дизайн-проекты и сметы интерактивного парка и международного музея до конца 2022 года должны быть полностью готовы. В следующем году планируется начать создание самих пространств.
Экспозиции для музея российско-китайской дружбы планируется разработать совместно со специалистами-международниками и согласовать с МИДом. Для подготовки концепции парка динозавров были привлечены специалисты Дарвиновского музея из Москвы. Кроме экспозиции в парке будут развлекательные площадки и зоны для детей, рассматривается также возможность создания большой движущейся фигуры динозавра.
"На территории интерактивного парка все должно быть бесплатно. Позиция принципиальная — это же для детей все делается. Затраты на содержание парка будем субсидировать из бюджета. При разработке концепций необходимо сразу учесть вопросы зимней эксплуатации парка и музея, как все это будет функционировать в холода", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Сейчас в Приамурье созданы две рабочие группы по разработке концепций музейных пространств на территории торгово-развлекательного центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.