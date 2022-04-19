https://ria.ru/20220419/dinozavry-1784266427.html

Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске

Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске - РИА Новости, 19.04.2022

Глава Приамурья рассказал о новом парке динозавров в Благовещенске

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки подготовить и предоставить "дорожную карту" по двум проектам – интерактивному парку... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:14

2022-04-19T12:14

2022-04-19T12:14

амурская область

амурская область

благовещенск

дарвиновский музей

россия

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки подготовить и предоставить "дорожную карту" по двум проектам – интерактивному парку динозавров и музею российско-китайской дружбы, которые будут созданы на территории центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.Правительство Приамурья уточняет, что дизайн-проекты и сметы интерактивного парка и международного музея до конца 2022 года должны быть полностью готовы. В следующем году планируется начать создание самих пространств.Экспозиции для музея российско-китайской дружбы планируется разработать совместно со специалистами-международниками и согласовать с МИДом. Для подготовки концепции парка динозавров были привлечены специалисты Дарвиновского музея из Москвы. Кроме экспозиции в парке будут развлекательные площадки и зоны для детей, рассматривается также возможность создания большой движущейся фигуры динозавра."На территории интерактивного парка все должно быть бесплатно. Позиция принципиальная — это же для детей все делается. Затраты на содержание парка будем субсидировать из бюджета. При разработке концепций необходимо сразу учесть вопросы зимней эксплуатации парка и музея, как все это будет функционировать в холода", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас в Приамурье созданы две рабочие группы по разработке концепций музейных пространств на территории торгово-развлекательного центра "Трибуна Холл" в Благовещенске.

https://ria.ru/20220413/vostochnyy-1783255852.html

https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

амурская область

благовещенск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, благовещенск, дарвиновский музей, россия, василий орлов (губернатор), общество