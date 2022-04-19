https://ria.ru/20220419/azostal-1784374449.html

Силы ДНР вывели в безопасное место 120 человек из домов вблизи "Азовстали"

Силы ДНР вывели в безопасное место 120 человек из домов вблизи "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022

Силы ДНР вывели в безопасное место 120 человек из домов вблизи "Азовстали"

Из района рядом с "Азовсталью" удалось эвакуировать 120 человек, рассказали РИА Новости в силовом ведомстве Донецкой народной республики. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:09

2022-04-19T20:09

2022-04-19T21:22

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

мариуполь

россия

игорь конашенков

александр семенов (батальон "восток")

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МАРИУПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Из района рядом с "Азовсталью" удалось эвакуировать 120 человек, рассказали РИА Новости в силовом ведомстве Донецкой народной республики.В Мариуполе союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь", штурм которого начался 19 апреля специально подобранными отрядами.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/kolonna-1783444228.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, россия, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток")