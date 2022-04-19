Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет
Эксперт портала "Дром" Погребец: средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом
Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Эксперты подсчитали, что средний возраст автопарка в России с прошлого года увеличился на 4 месяца – до 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.
"По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4 месяца — до 15 лет, а тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года", - сообщила Погребец.
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По ее словам, самые старые машины - у водителей на Дальнем Востоке и в Сибири. На Камчатке средний возраст машины - 20,2 года, в Республике Алтай - 19,9 года, в Еврейской автономной области - 19,1 года. Самый "свежий" автопарк - в Татарстане - 10 лет. В Москве и Санкт-Петербурге средний возраст машин - 11,5 и 12,2 года соответственно.
"Самые "молодые" на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми "взрослыми" являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет", - рассказала Погребец.
Аналитики отмечают, что из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет средний возраст автопарка страны может достигнуть 18 лет.
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