https://ria.ru/20220419/avto-1784233628.html

Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет

Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет - РИА Новости, 19.04.2022

Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет

Эксперты подсчитали, что средний возраст автопарка в России с прошлого года увеличился на 4 месяца – до 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:06

2022-04-19T10:06

2022-04-19T10:06

авто

россия

санкции

автомобили

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Эксперты подсчитали, что средний возраст автопарка в России с прошлого года увеличился на 4 месяца – до 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец."По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4 месяца — до 15 лет, а тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года", - сообщила Погребец.По ее словам, самые старые машины - у водителей на Дальнем Востоке и в Сибири. На Камчатке средний возраст машины - 20,2 года, в Республике Алтай - 19,9 года, в Еврейской автономной области - 19,1 года. Самый "свежий" автопарк - в Татарстане - 10 лет. В Москве и Санкт-Петербурге средний возраст машин - 11,5 и 12,2 года соответственно."Самые "молодые" на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми "взрослыми" являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет", - рассказала Погребец.Аналитики отмечают, что из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет средний возраст автопарка страны может достигнуть 18 лет.

https://ria.ru/20220418/mototsikly-1784026782.html

https://ria.ru/20220408/avtomobili-1781913204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, санкции, автомобили