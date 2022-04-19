Рейтинг@Mail.ru
Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/avto-1784233628.html
Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет
Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет - РИА Новости, 19.04.2022
Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет
Эксперты подсчитали, что средний возраст автопарка в России с прошлого года увеличился на 4 месяца – до 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:06
2022-04-19T10:06
авто
россия
санкции
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741422711_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_7f797823d6adca6114f6aea0f6f12a41.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Эксперты подсчитали, что средний возраст автопарка в России с прошлого года увеличился на 4 месяца – до 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец."По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4 месяца — до 15 лет, а тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года", - сообщила Погребец.По ее словам, самые старые машины - у водителей на Дальнем Востоке и в Сибири. На Камчатке средний возраст машины - 20,2 года, в Республике Алтай - 19,9 года, в Еврейской автономной области - 19,1 года. Самый "свежий" автопарк - в Татарстане - 10 лет. В Москве и Санкт-Петербурге средний возраст машин - 11,5 и 12,2 года соответственно."Самые "молодые" на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми "взрослыми" являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет", - рассказала Погребец.Аналитики отмечают, что из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет средний возраст автопарка страны может достигнуть 18 лет.
https://ria.ru/20220418/mototsikly-1784026782.html
https://ria.ru/20220408/avtomobili-1781913204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741422711_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0e142d9d646dd58859512ff634e41d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, санкции, автомобили
10:06 19.04.2022
 
Средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет

Эксперт портала "Дром" Погребец: средний возраст автомобилей в России достиг 15 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом
Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Эксперты подсчитали, что средний возраст автопарка в России с прошлого года увеличился на 4 месяца – до 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.
"По сравнению с прошлым годом он увеличился на 4 месяца — до 15 лет, а тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года", - сообщила Погребец.
Мотоциклист на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 09:18
В России подорожали подержанные мотоциклы
По ее словам, самые старые машины - у водителей на Дальнем Востоке и в Сибири. На Камчатке средний возраст машины - 20,2 года, в Республике Алтай - 19,9 года, в Еврейской автономной области - 19,1 года. Самый "свежий" автопарк - в Татарстане - 10 лет. В Москве и Санкт-Петербурге средний возраст машин - 11,5 и 12,2 года соответственно.
"Самые "молодые" на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми "взрослыми" являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет", - рассказала Погребец.
Аналитики отмечают, что из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет средний возраст автопарка страны может достигнуть 18 лет.
Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
На своих двоих: в мире заканчиваются автомобили
 
АвтоРоссияСанкцииАвтомобили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала