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Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии - РИА Новости, 19.04.2022
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Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии
Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии - РИА Новости, 19.04.2022
Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии
Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии, сообщил МИД. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:43
2022-04-19T17:55
австрия
в мире
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии, сообщил МИД.Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Вернера Альмхофера и вручило ему ноту протеста из-за высылки из Австрии четырех сотрудников российских загранучреждений."В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля сего года", — добавили в министерстве.Там подчеркнули, что этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html
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австрия, в мире, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:43 19.04.2022 (обновлено: 17:55 19.04.2022)
 
Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии

Россия объявила четырех сотрудников посольства Австрии персонами нон грата

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Австрии в Москве
Здание посольства Австрии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание посольства Австрии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии, сообщил МИД.
Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Вернера Альмхофера и вручило ему ноту протеста из-за высылки из Австрии четырех сотрудников российских загранучреждений.
"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля сего года", — добавили в министерстве.
Там подчеркнули, что этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии.
Посольство Болгарии в России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 22:09
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
АвстрияВ миреРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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