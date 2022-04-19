16:43 19.04.2022 (обновлено: 17:55 19.04.2022)
Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии
Россия объявила четырех сотрудников посольства Австрии персонами нон грата
Здание посольства Австрии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии, сообщил МИД.
Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Вернера Альмхофера и вручило ему ноту протеста из-за высылки из Австрии четырех сотрудников российских загранучреждений.
"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля сего года", — добавили в министерстве.
Там подчеркнули, что этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии.
18 апреля, 15:07Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.