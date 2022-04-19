https://ria.ru/20220419/avstriya-1784337934.html

Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии

Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии - РИА Новости, 19.04.2022

Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии

Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии, сообщил МИД. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:43

2022-04-19T16:43

2022-04-19T17:55

австрия

в мире

россия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия высылает четырех сотрудников посольства Австрии, сообщил МИД.Сегодня внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Вернера Альмхофера и вручило ему ноту протеста из-за высылки из Австрии четырех сотрудников российских загранучреждений."В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля сего года", — добавили в министерстве.Там подчеркнули, что этот недружественный шаг наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось уже более 300 человек.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html

https://ria.ru/20220413/diplomaty-1783422460.html

австрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

австрия, в мире, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)