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Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату" - РИА Новости, 19.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784283860.html
Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату"
Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату" - РИА Новости, 19.04.2022
Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату"
Тверская область стала активным участником Всероссийской акции "Письмо солдату", с 11 по 15 апреля послания российским военнослужащим, участвующим в специальной РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:20
2022-04-19T13:20
тверская область
общество
дети
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ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. Тверская область стала активным участником Всероссийской акции "Письмо солдату", с 11 по 15 апреля послания российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, направили более 96 тысяч школьников, свыше 40 тысяч воспитанников детских садов региона, почти 600 студентов, сообщает пресс-служба областного правительства.Организатором акции выступает общероссийское общественное движение "Ветераны России". Все письма будут опубликованы на сайте движения "Ветераны России" в рубрике "Письмо Солдату"."Ребята не только пишут письма, но и прикладывают к ним фотографии, рисунки, стихи собственного сочинения. Готовые письма распределяют и направляют в воинские части. Так, недавно воспитанники семейных центров из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов написали письма и нарисовали рисунки для тех, кто служит на ракетном корабле "Вышний Волочек" – в настоящее время моряки находятся на боевом дежурстве", - отметили в пресс-службе.
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общество, дети
13:20 19.04.2022
 

Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату"

© Фото : пресс-служба Тверской областиПисьмо ребенка, написанное в рамках акции "Письмо солдату" в Тверской области
Письмо ребенка, написанное в рамках акции Письмо солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : пресс-служба Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. Тверская область стала активным участником Всероссийской акции "Письмо солдату", с 11 по 15 апреля послания российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, направили более 96 тысяч школьников, свыше 40 тысяч воспитанников детских садов региона, почти 600 студентов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Организатором акции выступает общероссийское общественное движение "Ветераны России". Все письма будут опубликованы на сайте движения "Ветераны России" в рубрике "Письмо Солдату".
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
18 апреля, 16:26Тверская область
В тверских городах воинской славы благоустроят мемориальные объекты
"Ребята не только пишут письма, но и прикладывают к ним фотографии, рисунки, стихи собственного сочинения. Готовые письма распределяют и направляют в воинские части. Так, недавно воспитанники семейных центров из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов написали письма и нарисовали рисунки для тех, кто служит на ракетном корабле "Вышний Волочек" – в настоящее время моряки находятся на боевом дежурстве", - отметили в пресс-службе.
 
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