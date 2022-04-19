Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату"
© Фото : пресс-служба Тверской областиПисьмо ребенка, написанное в рамках акции "Письмо солдату" в Тверской области
© Фото : пресс-служба Тверской области
ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. Тверская область стала активным участником Всероссийской акции "Письмо солдату", с 11 по 15 апреля послания российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, направили более 96 тысяч школьников, свыше 40 тысяч воспитанников детских садов региона, почти 600 студентов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Организатором акции выступает общероссийское общественное движение "Ветераны России". Все письма будут опубликованы на сайте движения "Ветераны России" в рубрике "Письмо Солдату".
"Ребята не только пишут письма, но и прикладывают к ним фотографии, рисунки, стихи собственного сочинения. Готовые письма распределяют и направляют в воинские части. Так, недавно воспитанники семейных центров из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов написали письма и нарисовали рисунки для тех, кто служит на ракетном корабле "Вышний Волочек" – в настоящее время моряки находятся на боевом дежурстве", - отметили в пресс-службе.