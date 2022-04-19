https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784283860.html

Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату"

Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату" - РИА Новости, 19.04.2022

Более 130 тысяч тверичан приняли участие в акции "Письмо солдату"

Тверская область стала активным участником Всероссийской акции "Письмо солдату", с 11 по 15 апреля послания российским военнослужащим, участвующим в специальной РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:20

2022-04-19T13:20

2022-04-19T13:20

тверская область

общество

дети

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ТВЕРЬ, 19 апр – РИА Новости. Тверская область стала активным участником Всероссийской акции "Письмо солдату", с 11 по 15 апреля послания российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, направили более 96 тысяч школьников, свыше 40 тысяч воспитанников детских садов региона, почти 600 студентов, сообщает пресс-служба областного правительства.Организатором акции выступает общероссийское общественное движение "Ветераны России". Все письма будут опубликованы на сайте движения "Ветераны России" в рубрике "Письмо Солдату"."Ребята не только пишут письма, но и прикладывают к ним фотографии, рисунки, стихи собственного сочинения. Готовые письма распределяют и направляют в воинские части. Так, недавно воспитанники семейных центров из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов написали письма и нарисовали рисунки для тех, кто служит на ракетном корабле "Вышний Волочек" – в настоящее время моряки находятся на боевом дежурстве", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220418/blagoustroystvo-1784139844.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, дети