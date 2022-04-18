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Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха - РИА Новости, 18.04.2022
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Ленинградская область
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Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха
Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха - РИА Новости, 18.04.2022
Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха
Правительство Ленинградской области предложит бизнесу территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха для развития туристических проектов, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:30
2022-04-18T17:30
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Правительство Ленинградской области предложит бизнесу территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха для развития туристических проектов, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха, которых по результатам инвентаризации более 60 в Ленинградской области, а также участки лесного фонда будем предлагать ответственному бизнесу для создания инфраструктуры гостеприимства, рекреационных зон и реализации туристических проектов", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.По его мнению, это будет способствовать развитию отрасли туризма и поможет создать новые рабочие места. "Поручил профильным комитетам подготовить предложения и предусмотреть для бизнеса механизм безвозмездного либо льготного представления на срок от трёх до пяти лет земельных участков и строений", - добавил губернатор.
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ленинградская область, александр дрозденко
17:30 18.04.2022
 

Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Правительство Ленинградской области предложит бизнесу территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха для развития туристических проектов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха, которых по результатам инвентаризации более 60 в Ленинградской области, а также участки лесного фонда будем предлагать ответственному бизнесу для создания инфраструктуры гостеприимства, рекреационных зон и реализации туристических проектов", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его мнению, это будет способствовать развитию отрасли туризма и поможет создать новые рабочие места. "Поручил профильным комитетам подготовить предложения и предусмотреть для бизнеса механизм безвозмездного либо льготного представления на срок от трёх до пяти лет земельных участков и строений", - добавил губернатор.
Комплекс Ультрамар вышел на проектную мощность первой очереди - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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