https://ria.ru/20220418/zemli-1784158543.html

Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха

Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха - РИА Новости, 18.04.2022

Власти Ленобласти предложат бизнесу земли неиспользуемых баз отдыха

Правительство Ленинградской области предложит бизнесу территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха для развития туристических проектов, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:30

2022-04-18T17:30

2022-04-18T17:30

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Правительство Ленинградской области предложит бизнесу территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха для развития туристических проектов, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Территории неиспользуемых пионерских лагерей и баз отдыха, которых по результатам инвентаризации более 60 в Ленинградской области, а также участки лесного фонда будем предлагать ответственному бизнесу для создания инфраструктуры гостеприимства, рекреационных зон и реализации туристических проектов", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.По его мнению, это будет способствовать развитию отрасли туризма и поможет создать новые рабочие места. "Поручил профильным комитетам подготовить предложения и предусмотреть для бизнеса механизм безвозмездного либо льготного представления на срок от трёх до пяти лет земельных участков и строений", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220407/ultramar-1782305518.html

ленинградская область

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко