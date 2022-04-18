https://ria.ru/20220418/yuar-1784206337.html
Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений
Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений - РИА Новости, 18.04.2022
Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений
Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:50
2022-04-18T23:50
2022-04-18T23:50
в мире
юар
квазулу-натал
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.В воскресенье местный телеканал eNCA сообщил, что число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал увеличилось до 443 человек. По данным армии, наводнения затронули более 30 тысяч жителей ЮАР.Вооруженные силы Южно-Африканской республики получили распоряжение об отправке 10 тысяч военнослужащих в провинцию Квазулу-Натал, пострадавшую в результате наводнений."Поэтому вчера вечером кабинет министров провел специальное заседание и принял решение объявить в стране стихийное бедствие", - говорится в сообщении президента, размещенном на его странице в Twitter.Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник, 11 апреля. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, квазулу-натал
Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений
Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений в провинции Квазулу-Натал
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
В воскресенье местный телеканал eNCA сообщил, что число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал
увеличилось до 443 человек. По данным армии, наводнения затронули более 30 тысяч жителей ЮАР
.
Вооруженные силы Южно-Африканской республики получили распоряжение об отправке 10 тысяч военнослужащих в провинцию Квазулу-Натал, пострадавшую в результате наводнений.
"Поэтому вчера вечером кабинет министров провел специальное заседание и принял решение объявить в стране стихийное бедствие", - говорится в сообщении президента, размещенном на его странице в Twitter.
Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник, 11 апреля. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.