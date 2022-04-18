https://ria.ru/20220418/yuar-1784206337.html

Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений - РИА Новости, 18.04.2022

Власти ЮАР объявили стихийное бедствие из-за наводнений

Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:50

2022-04-18T23:50

2022-04-18T23:50

в мире

юар

квазулу-натал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151228/72/1512287214_0:118:2049:1270_1920x0_80_0_0_4d182c9de09498726cf700d6334a85e5.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти ЮАР объявили стихийное бедствие в стране в связи с наводнениями в провинции Квазулу-Натал на востоке, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.В воскресенье местный телеканал eNCA сообщил, что число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал увеличилось до 443 человек. По данным армии, наводнения затронули более 30 тысяч жителей ЮАР.Вооруженные силы Южно-Африканской республики получили распоряжение об отправке 10 тысяч военнослужащих в провинцию Квазулу-Натал, пострадавшую в результате наводнений."Поэтому вчера вечером кабинет министров провел специальное заседание и принял решение объявить в стране стихийное бедствие", - говорится в сообщении президента, размещенном на его странице в Twitter.Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник, 11 апреля. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.

https://ria.ru/20220408/sarancha-1782617528.html

юар

квазулу-натал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, юар, квазулу-натал