https://ria.ru/20220418/vrachi-1784058400.html

В Подмосковье врачи спасли пациента со смертельным заболеванием

В Подмосковье врачи спасли пациента со смертельным заболеванием - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье врачи спасли пациента со смертельным заболеванием

Врачи подмосковного МОНИКИ спасли пациента с расслоением аорты, которое приводит к смерти в 90% случаев, во время операции сердце остановили специальным... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:53

2022-04-18T11:53

2022-04-18T11:53

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Врачи подмосковного МОНИКИ спасли пациента с расслоением аорты, которое приводит к смерти в 90% случаев, во время операции сердце остановили специальным раствором и использовали аппарат искусственного кровообращения, сообщили в региональном Минздраве."Расслоение аорты – одно из наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое приводит к смерти в 90% случаев. Нам было необходимо удалить расслоенный участок аорты и заменить синтетическим протезом. В ходе операции сердце остановили специальным раствором, за орган работал аппарат искусственного кровообращения: он забирает кровь, обогащает ее кислородом и перекачивает ее обратно в артериальную систему", - приводят слова руководителя отделения кардиохирургии МОНИКИ им. Владимирского, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Дмитрия Шумакова.36-летний пациент поступил в крайне тяжелом состоянии - утром он почувствовал слабость и потерял сознание. Жена вызвала скорую, которая доставила мужчину в больницу по месту жительства - там диагностировали расслоение аорты. Пациента перевели в МОНИКИ и через полчаса он уже был в операционной, добавили в сообщении. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо, его перевели в больницу по месту жительства."МОНИКИ им. Владимирского – единственное учреждение Московской области, где проводят операции на сердце и магистральных сосудах – крупных сосудах, восходящих непосредственно от этого органа. Высокая квалификация врачей Института и оснащенность необходимым оборудованием позволяют проводить операции на открытом сердце", - уточнили в Минздраве.

https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768949364.html

https://ria.ru/20220120/magnity-1768681651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, московская область (подмосковье), российская академия наук