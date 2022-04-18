В Подмосковье врачи спасли пациента со смертельным заболеванием
Врачи подмосковного МОНИКИ спасли пациента с расслоением аорты
Врачи во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Врачи подмосковного МОНИКИ спасли пациента с расслоением аорты, которое приводит к смерти в 90% случаев, во время операции сердце остановили специальным раствором и использовали аппарат искусственного кровообращения, сообщили в региональном Минздраве.
"Расслоение аорты – одно из наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое приводит к смерти в 90% случаев. Нам было необходимо удалить расслоенный участок аорты и заменить синтетическим протезом. В ходе операции сердце остановили специальным раствором, за орган работал аппарат искусственного кровообращения: он забирает кровь, обогащает ее кислородом и перекачивает ее обратно в артериальную систему", - приводят слова руководителя отделения кардиохирургии МОНИКИ им. Владимирского, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Дмитрия Шумакова.
36-летний пациент поступил в крайне тяжелом состоянии - утром он почувствовал слабость и потерял сознание. Жена вызвала скорую, которая доставила мужчину в больницу по месту жительства - там диагностировали расслоение аорты. Пациента перевели в МОНИКИ и через полчаса он уже был в операционной, добавили в сообщении. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо, его перевели в больницу по месту жительства.
"МОНИКИ им. Владимирского – единственное учреждение Московской области, где проводят операции на сердце и магистральных сосудах – крупных сосудах, восходящих непосредственно от этого органа. Высокая квалификация врачей Института и оснащенность необходимым оборудованием позволяют проводить операции на открытом сердце", - уточнили в Минздраве.