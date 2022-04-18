https://ria.ru/20220418/voyna-1783112488.html

"Хватит на все человечество". В США раскрыли стоимость войны в Афганистане

"Хватит на все человечество". В США раскрыли стоимость войны в Афганистане - РИА Новости, 18.04.2022

"Хватит на все человечество". В США раскрыли стоимость войны в Афганистане

Афганская кампания не дает покоя американцам: в стране спорят о цене 20-летней войны. Независимые исследователи озвучивают суммы, кратно большие, чем объявил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:07

технологии

барак обама

александр перенджиев

ирак

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атлантический совет

министерство обороны сша

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Андреев. Афганская кампания не дает покоя американцам: в стране спорят о цене 20-летней войны. Независимые исследователи озвучивают суммы, кратно большие, чем объявил Пентагон. О том, сколько стоит воевать в современном мире, — в материале РИА Новости."По миллиарду в день"В 2009-м президент Барак Обама задумал увеличить контингент в Афганистане. Ему возразили: воевать очень дорого.Принялись считать — и в Пентагоне, и сенаторы. Само собой, результаты получились разные: военное ведомство оценило расходы за семь лет в 156 миллиардов долларов, парламентарии — в 227.Подключили экспертов. Аналитики предложили новый метод: оценить, во сколько обходится один солдат за полгода. Учли жалование, питание, оборудование, логистику — в том числе переброску по воздуху за океан. Медицинское обслуживание, страховые выплаты в случае гибели или ранения, а также пенсию после увольнения в расчет не брали.Итог: миллион долларов на человека. Тогда в Афганистане находилось около 70 тысяч американских военнослужащих.Впрочем, общественная дискуссия не помешала Белому дому отправить на войну еще 35 тысяч бойцов (по пять тысяч в квартал в рамках ротации). А в 2010-м на афганских дорогах впервые за всю кампанию появились "Абрамсы", что еще больше разозлило скептиков. Дело в том, что этот танк не только самый дорогой (8,6 миллиона долларов за экземпляр), но и самый "прожорливый": на 100 километров ему надо 1650 литров горючего. А, скажем, во время "Бури в пустыне" боевую технику заправляли каждые пять часов."Как мы знаем, в любой военной кампании большая часть средств уходит на топливо. При конфликтах средних масштабов это около миллиарда долларов в день", — отмечал военный аналитик Тим Хиббетс.Лидеры по расходамС годами бюджетные траты лишь росли. Кампания буксовала, успехов не было, и американцы применяли все более современное вооружение. Так, в 2017-м в небо над Кабулом поднялись истребители F-22 Raptor по 339 миллионов долларов за штуку. Час полета — 69 тысяч.Стратегические "невидимки" B-2 Spirit были главной ударной силой все 20 лет кампании. У них час в воздухе — до 170 тысяч долларов. Сам бомбардировщик стоит около двух миллиардов.По мнению американских журналистов, все эти цены сильно завышены. У американской оборонки вообще чрезмерные аппетиты."Чем больше расходы на ВПК, тем ниже обороноспособность. Потому что каждая покупка делает следующую дороже. Один F-35 сейчас обходится в сто миллионов (в 2020-м — 78. — Прим. ред.), атомный авианосец "Форд" — 15 миллиардов, причем без палубников", — поясняет старший консультант Атлантического совета Харлан Ульман.Стоимость тех же "Спиритов" за 15 лет увеличилась вдвое. Неудивительно, что оборонный бюджет непрерывно раздувается: в 2018-м было 700 миллиардов долларов, теперь — 740.А в связи с конфликтом на Украине Пентагон запросил еще больше: 773 миллиарда. Если конгресс одобрит, это будет рекорд.США уже много лет в лидерах по военным расходам. У Китая, который на втором месте, — в 2020-м было 252 миллиарда (данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира — SIPRI), у Индии — 72,9, России — 61,7, Великобритании — 59,2."Дороже только Вторая мировая"Подсчеты SIPRI многие эксперты критикуют из-за того, что за основу берутся "общие расходы на безопасность", включающие в себя как затраты на армию, так и, например, на спецслужбы. Что касается США, то довольно сложно из общей суммы вычленить то, что потребовалось на Афганистан.Представители Пентагона в 2019-м говорили о 778 миллиардах долларов. Однако это без учета, например, стоимости содержания авиабаз в Пакистане, которые американцы активно использовали. Не было там и логистических трат — той же переброски солдат на "Геркулесах" (самых дорогих в мире транспортниках) или подвоза топлива. Нет и поправки на инфляцию.Альтернативные сведения представил Институт Уотсона, исследующий военные конфликты по всему миру. На самом деле речь идет о триллионах."Если брать все кампании США после терактов 9/11, а это Афганистан, Ирак и Сирия, то сумма достигает восьми триллионов. Дороже была только Вторая мировая", — отмечают эксперты.Непосредственно на боевые действия потратили почти 2,3 триллиона. Еще три — это "косвенные расходы", связанные как с "укреплением безопасности внутри Америки", так и с инфляцией. Полтриллиона — на лечение и психологическую реабилитацию ветеранов. Почти 2,5 — на выплаты участникам боевых действий.Такая статистика шокировала общественность. От властей потребовали обнародовать как можно больше информации по военным кампаниям, а также о борьбе с терроризмом. В частности, несмотря на обещания, Белый дом так и не закрыл сеть тюрем для террористов. Та же печально известная Гуантанамо, по данным американских СМИ, полноценно функционирует и по-прежнему скрыта от посторонних глаз."Либо деньги, либо жертвы"В общей сложности Афганская война обошлась каждому американцу в 20 тысяч долларов. Без учета убытков из-за брошенной техники и оружия — Пентагон в спешке срочной эвакуации оставил талибам множество современного военного оборудования.При этом экономисты спорят, стало ли дороже воевать. С одной стороны, государства меньше тратят на оборону относительно ВВП: с 1960-х показатель упал с 6,5 до трех процентов. С другой — стоимость оружия с каждым годом повышается. В 2019-м, по данным Института экономики и мира (IEP), глобальные расходы на вооруженные конфликты достигли 14 триллионов долларов."Если раздать эти деньги жителям Земли, получится по пять долларов на каждого. А девять процентов человечества живет на 1,9 доллара в день", — отметили исследователи.Причем выгода от военных кампаний все призрачнее. Особенно ярко это показали события в Ираке и Афганистане: Вашингтон, по сути, не отбил и десятую долю расходов."Проблема еще и в том, что до сих пор непонятно, как считать. Да, вооружение с каждым годом обходится бюджету дороже. Но один высокоточный удар сохранит жизни сотен людей. То же касается, например, информационных систем управления боем или робототехники", — объясняет военный политолог Александр Перенджиев.Сегодня все больше армий, по его словам, делают ставку на такой подход. Поэтому, указывает эксперт, "стало дороже именно выигрывать войну", а не "просто вести боевые действия".

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

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технологии, барак обама, александр перенджиев, ирак, сирия, россия, атлантический совет , министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit), m1 abrams, f-35