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В Британии назвали попавших в плен военных проблемой правительства - РИА Новости, 18.04.2022
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В Британии назвали попавших в плен военных проблемой правительства
В Британии назвали попавших в плен военных проблемой правительства - РИА Новости, 18.04.2022
В Британии назвали попавших в плен военных проблемой правительства
Попавшие в Донбассе в плен британцы и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука - действительно сложная дилемма для правительства... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:43
2022-04-18T23:43
в мире
россия
украина
донбасс
мариуполь
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ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости. Попавшие в Донбассе в плен британцы и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука - действительно сложная дилемма для правительства Великобритании, считает бывший дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин в эфире телеканала "Россия 1" обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа."Это создало действительно сложную проблему для правительства. Британским гражданам настоятельно рекомендовали не ездить на Украину и сказали, что правительство не сможет помочь, если они попадут в сложную ситуацию", - приводит его слова телеканал Sky News.По мнению Рикеттса, мужчины говорили на камеру под давлением, а Россия "использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского"."Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским", - заявил он.Ранее министерство иностранных дел Великобритании не ответило на письменный запрос РИА Новости, в курсе ли ведомство относительно обращения британских поданных и как относится к предложению обменять их на Медведчука. По телефону пресс-службы отвечает автоответчик. В Великобритании в понедельник национальный выходной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784149585.html
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в мире, россия, украина, донбасс, мариуполь
23:43 18.04.2022
 
В Британии назвали попавших в плен военных проблемой правительства

Член палаты лордов Рикеттс назвал попавших в плен британцев большой проблемой правительства

© Flickr / DocklandsboyПалата лордов
Палата лордов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Flickr / Docklandsboy
Палата лордов. Архивное фото
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ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости. Попавшие в Донбассе в плен британцы и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука - действительно сложная дилемма для правительства Великобритании, считает бывший дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.
Ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин в эфире телеканала "Россия 1" обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.
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"Это создало действительно сложную проблему для правительства. Британским гражданам настоятельно рекомендовали не ездить на Украину и сказали, что правительство не сможет помочь, если они попадут в сложную ситуацию", - приводит его слова телеканал Sky News.
По мнению Рикеттса, мужчины говорили на камеру под давлением, а Россия "использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского".
"Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским", - заявил он.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании не ответило на письменный запрос РИА Новости, в курсе ли ведомство относительно обращения британских поданных и как относится к предложению обменять их на Медведчука. По телефону пресс-службы отвечает автоответчик. В Великобритании в понедельник национальный выходной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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