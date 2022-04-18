https://ria.ru/20220418/ukraina-1784163981.html
Зеленский сдал опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз
Зеленский сдал опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз - РИА Новости, 18.04.2022
Зеленский сдал опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз
Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:51
2022-04-18T17:51
2022-04-18T19:07
украина
евросоюз
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС."Даже этот этап получения статуса кандидата ЕС, — опросник и ответы на него, — такая процедура проходит годами и хочу поблагодарить за эту скорость, не только нашу команду, которая быстро отвечала, но и вашу большую команду, которая дает нам возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев", — сказал Зеленский перед передачей опросника. Видео размещено в его Telegram-канале.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева передала Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782897227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, евросоюз, в мире, владимир зеленский
17:51 18.04.2022 (обновлено: 19:07 18.04.2022)
Зеленский сдал опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз
Зеленский передал главе представительства Евросоюза на Украине анкету для вступления в ЕС
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Владимир Зеленский передал
главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
"Даже этот этап получения статуса кандидата ЕС, — опросник и ответы на него, — такая процедура проходит годами и хочу поблагодарить за эту скорость, не только нашу команду, которая быстро отвечала, но и вашу большую команду, которая дает нам возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев", — сказал Зеленский перед передачей опросника. Видео размещено в его Telegram-канале.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева передала Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в Евросоюзе.