https://ria.ru/20220418/ukraina-1784153192.html

Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине

Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку российско-украинским переговорам в Стамбуле, сообщила... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:04

2022-04-18T17:04

2022-04-18T17:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

турция

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ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку российско-украинским переговорам в Стамбуле, сообщила пресс-служба ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/pytki-1780579966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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