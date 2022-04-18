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Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784153192.html
Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине
Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку российско-украинским переговорам в Стамбуле, сообщила... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:04
2022-04-18T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
оон
антониу гутерреш
россия
ситуация в днр и лнр
турция
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку российско-украинским переговорам в Стамбуле, сообщила пресс-служба ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, оон, антониу гутерреш, россия, ситуация в днр и лнр, турция, реджеп тайип эрдоган
17:04 18.04.2022
 
Гутерреш высказался в поддержку стамбульских переговоров по Украине

Генсек ООН Гутерреш в разговоре с Эрдоганом поддержал стамбульские переговоры по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил поддержку российско-украинским переговорам в Стамбуле, сообщила пресс-служба ООН.
"В воскресенье генеральный секретарь беседовал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Генеральный секретарь выразил неизменную поддержку стамбульскому процессу в связи с войной на Украине и подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров для распространения гуманитарной помощи и эвакуации людей", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаООНАнтониу ГутеррешРоссияСитуация в ДНР и ЛНРТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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