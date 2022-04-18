Семья сдавшегося в плен британца утверждает, что он не наемник
Семья сдавшегося в плен британца утверждает, что он не наемник, хотя служил по контракту
ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости. Семья одного из сдавшихся в плен на Украине британцев Шона Пиннера не считает его наемником, утверждая, что он служил в рядах вооруженных сил Украины по контракту в соответствии с законом, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи.
"Мы хотим подчеркнуть, что он не волонтер и не наемник, а официально служит в украинской армии в соответствии с законодательством Украины", - приводит телеканал выдержки из заявления.
Семья Питера также отметила, что "Шон был уважаемым военным в рядах британской армии и служил в Королевском английском полку на протяжении многих лет". Он переехал на Украину в 2018 году, его трехлетний контракт должен был истечь к концу 2022 года.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наёмники по международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов".
Ранее Пиннер в эфире на телеканале "Россия 1" заявил, что он и Эйден Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.