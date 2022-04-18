https://ria.ru/20220418/sud-1784108316.html

Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке

Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 18.04.2022

Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке

Верховный суд РФ выдал санкцию на арест судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:39

2022-04-18T14:39

2022-04-18T14:44

происшествия

верховный суд рф

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Верховный суд РФ выдал санкцию на арест судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости."Судебная коллегия определила: избрать в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - сказал судья.Необходимость отправить фигурантку в СИЗО следствие обосновало угрозами, высказанными ею в адрес Елены Махалкиной, которой Кондрат, по версии СК, предлагала 50 тысяч долларов за вынесение определенного решения.Защита Кондрат отметила на заседании, что слова "Будь ты богом проклята" не являются угрозой, а для утверждения об обратном следователю необходимо было провести лингвистическую экспертизу.Также на заседании следователь заявил, что Кондрат пыталась сменить имя и фамилию с целью скрыться от уголовного преследования, подав документы в отдел ЗАГС в Грозном: якобы она намеревалась стать Светланой Хондрат. Обвиняемая назвала это фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.В то же время адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявлял, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушает дела о банкротстве, согласно информации на сайте арбитражного суда, работает судьей с 2008 года.

https://ria.ru/20220418/vzyatka-1784061749.html

https://ria.ru/20220418/korruptsiya-1784067293.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, верховный суд рф