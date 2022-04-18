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Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 18.04.2022
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Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке
Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 18.04.2022
Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке
Верховный суд РФ выдал санкцию на арест судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:39
2022-04-18T14:44
происшествия
верховный суд рф
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Верховный суд РФ выдал санкцию на арест судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости."Судебная коллегия определила: избрать в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - сказал судья.Необходимость отправить фигурантку в СИЗО следствие обосновало угрозами, высказанными ею в адрес Елены Махалкиной, которой Кондрат, по версии СК, предлагала 50 тысяч долларов за вынесение определенного решения.Защита Кондрат отметила на заседании, что слова "Будь ты богом проклята" не являются угрозой, а для утверждения об обратном следователю необходимо было провести лингвистическую экспертизу.Также на заседании следователь заявил, что Кондрат пыталась сменить имя и фамилию с целью скрыться от уголовного преследования, подав документы в отдел ЗАГС в Грозном: якобы она намеревалась стать Светланой Хондрат. Обвиняемая назвала это фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.В то же время адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявлял, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушает дела о банкротстве, согласно информации на сайте арбитражного суда, работает судьей с 2008 года.
https://ria.ru/20220418/vzyatka-1784061749.html
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происшествия, верховный суд рф
14:39 18.04.2022 (обновлено: 14:44 18.04.2022)
 
Судью арбитража Москвы Кондрат арестовали по делу о взятке

Верховный суд арестовал судью арбитража Москвы Кондрат, обвиняемую во взяточничестве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Верховный суд РФ выдал санкцию на арест судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Судебная коллегия определила: избрать в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - сказал судья.
Необходимость отправить фигурантку в СИЗО следствие обосновало угрозами, высказанными ею в адрес Елены Махалкиной, которой Кондрат, по версии СК, предлагала 50 тысяч долларов за вынесение определенного решения.
Защита Кондрат отметила на заседании, что слова "Будь ты богом проклята" не являются угрозой, а для утверждения об обратном следователю необходимо было провести лингвистическую экспертизу.
Также на заседании следователь заявил, что Кондрат пыталась сменить имя и фамилию с целью скрыться от уголовного преследования, подав документы в отдел ЗАГС в Грозном: якобы она намеревалась стать Светланой Хондрат. Обвиняемая назвала это фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
12:04
Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ
По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
В то же время адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявлял, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.
Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушает дела о банкротстве, согласно информации на сайте арбитражного суда, работает судьей с 2008 года.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
12:26
В Белоруссии по делу о коррупции задержали более 30 ортопедов
 
ПроисшествияВерховный суд РФ
 
 
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