https://ria.ru/20220418/sochi-1784031210.html

На горных курортах Сочи собираются ввести единый ски-пасс

На горных курортах Сочи собираются ввести единый ски-пасс - РИА Новости, 18.04.2022

На горных курортах Сочи собираются ввести единый ски-пасс

Принято решение о внедрении единого ски-пасса в горном кластере Сочи, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:24

2022-04-18T11:24

2022-04-18T11:24

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Принято решение о внедрении единого ски-пасса в горном кластере Сочи, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Система единого ски-пасса, которую поддержали все инвесторы, гарантирует туристу три ключевые вещи — удобство, доступность и безопасность", — сказал он.Чернышенко отметил, что важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на горнолыжных курортах, а также обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, особенно детей. Он добавил, что к системе единого ски-пасса должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный "Долина Васта".

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, роза хутор, газпром, сочи, туризм