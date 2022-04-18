https://ria.ru/20220418/sochi-1784031210.html
На горных курортах Сочи собираются ввести единый ски-пасс
На горных курортах Сочи собираются ввести единый ски-пасс - РИА Новости, 18.04.2022
На горных курортах Сочи собираются ввести единый ски-пасс
Принято решение о внедрении единого ски-пасса в горном кластере Сочи, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:24
2022-04-18T11:24
2022-04-18T11:24
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Принято решение о внедрении единого ски-пасса в горном кластере Сочи, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Система единого ски-пасса, которую поддержали все инвесторы, гарантирует туристу три ключевые вещи — удобство, доступность и безопасность", — сказал он.Чернышенко отметил, что важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на горнолыжных курортах, а также обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, особенно детей. Он добавил, что к системе единого ски-пасса должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный "Долина Васта".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, роза хутор, газпром, сочи, туризм
На горных курортах Сочи собираются ввести единый ски-пасс
Власти собираются запустить единый ски-пасс на всех горных курортах Сочи
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Принято решение о внедрении единого ски-пасса в горном кластере Сочи, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Система единого ски-пасса, которую поддержали все инвесторы, гарантирует туристу три ключевые вещи — удобство, доступность и безопасность", — сказал он.
Чернышенко отметил, что важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на горнолыжных курортах, а также обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, особенно детей.
Он добавил, что к системе единого ски-пасса должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые. В частности, новый всесезонный "Долина Васта".