https://ria.ru/20220418/smersh-1784022355.html

ФСБ обнародовала документы о героизме зафронтовых агентов "Смерша"

ФСБ обнародовала документы о героизме зафронтовых агентов "Смерша" - РИА Новости, 18.04.2022

ФСБ обнародовала документы о героизме зафронтовых агентов "Смерша"

ФСБ России обнародовала копии архивных документов, свидетельствующих о мужестве и героизме зафронтовых агентов советской военной контрразведки "Смерш", в годы... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:19

2022-04-18T08:19

2022-04-18T10:58

общество

ссср

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ФСБ России обнародовала копии архивных документов, свидетельствующих о мужестве и героизме зафронтовых агентов советской военной контрразведки "Смерш", в годы Великой Отечественной войны внесших большой вклад в борьбу с разведывательно-диверсионными подразделениями гитлеровцев; эти материалы предоставлены в распоряжение РИА Новости.Девятнадцатого апреля 1943 года постановлением Совета народных комиссаров СССР вместо упраздненного Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка) были образованы Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки "Смерш" Наркомата военно-морского флота СССР. Пятнадцатого мая 1943 года был создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР. Аббревиатура "Смерш" была взята от словосочетания "Смерть шпионам!"Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах.По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.Основной противникГлавной задачей органов "Смерш" была борьба против подрывной деятельности со стороны абвера — подразделения верховного командования вермахта, занимавшегося разведкой, контрразведкой и организацией диверсий в тылу Красной армии.В 1941-1943 годах на московском направлении основным противником советских спецслужб была диверсионная "Абверкоманда 203" ("АК 203") при разведотделе группы армий "Центр", которая осуществляла подготовку и заброску разведчиков-диверсантов в прифронтовую полосу и советский тыл.В большинстве случаев "АК 203" вербовала агентуру из числа советских военнопленных, находящихся в Смоленском пересыльном лагере № 126, Минском лагере № 352 и пересыльном лагере в пригороде Борисова, в последнем было сформировано особое отделение — "лесной лагерь", в котором находились только перебежчики.В абвере считали, что агентуру из военнопленных можно быстрее подготовить для зафронтовой работы и легче внедрить в части Красной армии. Одновременно в разведывательно-диверсионных школах обучалось по 30-100 агентов. Срок обучения в школе составлял, как правило, от двух недель до двух месяцев. После обучения агенты-диверсанты пешим порядком или на самолетах перебрасывались за линию фронта для выполнения заданий.Однако эффективность работы германских спецслужб по созданию разведывательно-диверсионной резидентуры в тылу СССР, по их же оценкам, была невысокой. К примеру, в первой половине 1942 года каждый третий германский агент после перехода линии фронта спешил добровольно сдаться представителям советских властей.Приобретенный в 1941-1942 годах боевой опыт позволил армейским контрразведчикам активно использовать для зафронтовой работы не только советских военнослужащих, готовых выполнять рискованные задания в тылу врага, но и завербованных немцами военнопленных, явившихся с повинной. В этом случае предпочтение отдавалось лицам, которые по своей сути являлись патриотами, готовыми вести борьбу с оккупантами.О повышении оперативного мастерства военных контрразведчиков свидетельствовали успешные мероприятия по проникновению в разведывательные и разведывательно-диверсионные школы противника.Внедрение в школу диверсантовОдной из самых результативных зафронтовых операций советских военных контрразведчиков в первые годы войны стало внедрение агента Михайлова (Алексея Семеновича Соболева) в Смоленскую разведывательно-диверсионную школу, подчиненную "АК 203".Красноармеец 444-го полка 20-й армии Западного фронта Соболев в июне 1942 года был переброшен в расположение германских войск с задачей внедриться в диверсионную школу. Попав после перехода линии фронта в Вяземский лагерь военнопленных, Михайлов, используя подготовленную советскими военными контрразведчиками легенду, смог заинтересовать немецкую разведку и был вначале зачислен в подразделение "Русской освободительной армии", а затем в качестве курсанта — в Смоленскую диверсионную школу, так называемый "Лагерь МТС".В школе "Михайлов" убедил 12 курсантов после переброски в советский тыл вместо выполнения заданий противника явиться с повинной в советские органы госбезопасности. Одному из них советский агент доверил передать военной контрразведке свой письменный отчет о проделанной за линией фронта работе.Помимо рядовых солдат Михайлову удалось привлечь к сотрудничеству агента абвера, бывшего начальника штаба батальона Красной армии Петра Марковича Голокоза, который также сумел уговорить 17 курсантов отказаться от проведения диверсий на советской территории.В каждую группу, выбрасываемую немцами за линию фронта, Соболев и Голокоз внедряли своих людей с задачей обеспечить сдачу диверсантов сотрудникам советской военной контрразведки.В конце января 1943 года Михайлов вышел на связь с местными партизанами и был переправлен на "большую землю" с ценными сведениями о Смоленской диверсионной школе абвера.Петр Голокоз еще некоторое время оставался в школе, занимался перевербовкой агентов абвера и помогал партизанам раздобыть оружие. В июле 1943 года ему удалось не только предупредить партизан 1-й Белорусской партизанской бригады о готовящейся оккупантами карательной экспедиции, но и вывести отряд карателей под огонь партизан. 84 немца были взяты в плен, а Голокоз переправлен за линию фронта.Награждение орденамиО самоотверженной работе зафронтовых агентов в тылу врага было доложено лично Иосифу Сталину в спецсообщении за подписью руководителя ГУКР "Смерш" Виктора Абакумова от 12 августа 1943 года.А на следующий день, 13 августа, Абакумов направил на имя Сталина представление к награждению Голокоза и Соболева орденами Красного Знамени. Текст представления был ранее опубликован в сборнике документов "Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне". Сейчас ФСБ обнародовала фотокопию этого представления."Голокоз и Соболев за период пребывания в тылу немецко-фашистских войск по заданию органов советской контрразведки провели большую работу, проявив при этом мужество и геройство", — отмечал Абакумов, приводя результаты работы обоих агентов.Примечательно, что в целях сохранения секретности даже на уровне документов, уходивших к Сталину, машинистка, набиравшая текст, вместо фамилий агентов ставила прочерки. Фамилии Голокоза и Соболева вписывались от руки перед отправкой документа адресату.Помимо представления Голокоза и Соболева к орденам Красного Знамени, Абакумов тогда направил Сталину и проект закрытого указа президиума Верховного совета СССР о награждении агентов. В сборнике "Органы государственной безопасности..." текст этого документа не публиковался; сейчас его копию также обнародовала ФСБ.Согласно проекту указа, он должен был выйти в августе 1943 года. Награждение отложили на два месяца — указ вышел 28 октября того же года.В феврале 1944 года Соболев в составе оперативно-чекистской группы "Смерша" был вновь заброшен в тыл врага. Восьмого мая того же года при возвращении с задания он попал в засаду карателей и, уходя от преследования, подорвался на мине и погиб.

https://ria.ru/20211220/fsb-1764534951.html

https://ria.ru/20211218/fedotov-1764344442.html

https://ria.ru/20210421/nkvd-1729189755.html

https://ria.ru/20201203/kontrrazvedka-1587377714.html

https://ria.ru/20200419/1570239610.html

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россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, великая отечественная война (1941-1945)