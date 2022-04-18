https://ria.ru/20220418/shkola-1784147883.html

В Госдуме предложили унифицировать школьные программы

В Госдуме предложили унифицировать школьные программы - РИА Новости, 18.04.2022

В Госдуме предложили унифицировать школьные программы

Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:46

2022-04-18T16:46

2022-04-18T16:56

общество

россия

образование - общество

госдума рф

ольга казакова

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150120/90/1501209095_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_a81cad9eff8f7b4d7447b4e371d19c6c.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной образовательной программы, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова."По действующему закону "Об образовании", объем и содержание знаний по тому или иному предмету определяется "примерной образовательной программой". В этом термине изначально заложено противоречие. Мне представляется, что именно здесь зафиксирована вариативность нашей системы образования", - отметила Казакова.Политик считает необходимым уходить от такой вариативности и предлагает ввести в закон понятие основной образовательной программы."Для того, чтобы выстроить здесь понятную, четкую систему, нужно ввести в закон понятие "основная образовательная программа", которая предполагает единый учебный план, рабочие программы, дисциплины, учебники и учебные пособия, единую программу воспитания", - резюмировала она.

https://ria.ru/20220322/uchebniki-1779468269.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, образование - общество, госдума рф, ольга казакова, социальный навигатор, сн_образование