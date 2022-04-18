https://ria.ru/20220418/shkola-1784147883.html
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы - РИА Новости, 18.04.2022
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы
Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:46
2022-04-18T16:46
2022-04-18T16:56
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ольга казакова
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной образовательной программы, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова."По действующему закону "Об образовании", объем и содержание знаний по тому или иному предмету определяется "примерной образовательной программой". В этом термине изначально заложено противоречие. Мне представляется, что именно здесь зафиксирована вариативность нашей системы образования", - отметила Казакова.Политик считает необходимым уходить от такой вариативности и предлагает ввести в закон понятие основной образовательной программы."Для того, чтобы выстроить здесь понятную, четкую систему, нужно ввести в закон понятие "основная образовательная программа", которая предполагает единый учебный план, рабочие программы, дисциплины, учебники и учебные пособия, единую программу воспитания", - резюмировала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, образование - общество, госдума рф, ольга казакова, социальный навигатор, сн_образование
16:46 18.04.2022 (обновлено: 16:56 18.04.2022)
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы
Глава комитета ГД Казакова предложила ввести в школах единые план, учебники и предметы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной образовательной программы, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
"По действующему закону "Об образовании", объем и содержание знаний по тому или иному предмету определяется "примерной образовательной программой". В этом термине изначально заложено противоречие. Мне представляется, что именно здесь зафиксирована вариативность нашей системы образования", - отметила Казакова.
Политик считает необходимым уходить от такой вариативности и предлагает ввести в закон понятие основной образовательной программы.
"Для того, чтобы выстроить здесь понятную, четкую систему, нужно ввести в закон понятие "основная образовательная программа", которая предполагает единый учебный план, рабочие программы, дисциплины, учебники и учебные пособия, единую программу воспитания", - резюмировала она.