Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/shkola-1784147883.html
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы - РИА Новости, 18.04.2022
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы
Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:46
2022-04-18T16:56
общество
россия
образование - общество
госдума рф
ольга казакова
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150120/90/1501209095_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_a81cad9eff8f7b4d7447b4e371d19c6c.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной образовательной программы, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова."По действующему закону "Об образовании", объем и содержание знаний по тому или иному предмету определяется "примерной образовательной программой". В этом термине изначально заложено противоречие. Мне представляется, что именно здесь зафиксирована вариативность нашей системы образования", - отметила Казакова.Политик считает необходимым уходить от такой вариативности и предлагает ввести в закон понятие основной образовательной программы."Для того, чтобы выстроить здесь понятную, четкую систему, нужно ввести в закон понятие "основная образовательная программа", которая предполагает единый учебный план, рабочие программы, дисциплины, учебники и учебные пособия, единую программу воспитания", - резюмировала она.
https://ria.ru/20220322/uchebniki-1779468269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150120/90/1501209095_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_aa4703a52ac94e58e42d20a6f09d483a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, образование - общество, госдума рф, ольга казакова, социальный навигатор, сн_образование
16:46 18.04.2022 (обновлено: 16:56 18.04.2022)
 
В Госдуме предложили унифицировать школьные программы

Глава комитета ГД Казакова предложила ввести в школах единые план, учебники и предметы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольные учебники в продаже
Школьные учебники в продаже - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Школьные учебники в продаже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Учебные планы, пособия, дисциплины и программы воспитания в школах необходимо стандартизировать, для этого в закон об образовании нужно ввести понятие основной образовательной программы, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
"По действующему закону "Об образовании", объем и содержание знаний по тому или иному предмету определяется "примерной образовательной программой". В этом термине изначально заложено противоречие. Мне представляется, что именно здесь зафиксирована вариативность нашей системы образования", - отметила Казакова.
Политик считает необходимым уходить от такой вариативности и предлагает ввести в закон понятие основной образовательной программы.
"Для того, чтобы выстроить здесь понятную, четкую систему, нужно ввести в закон понятие "основная образовательная программа", которая предполагает единый учебный план, рабочие программы, дисциплины, учебники и учебные пособия, единую программу воспитания", - резюмировала она.
Учительница сортирует учебники в классе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:55
В Совфеде предложили проводить научную и методическую экспертизу учебников
 
ОбществоРоссияОбразование - ОбществоГосдума РФОльга КазаковаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала