https://ria.ru/20220418/schaste-1784112666.html

СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Счастья украинскими боевиками

СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Счастья украинскими боевиками - РИА Новости, 18.04.2022

СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Счастья украинскими боевиками

Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту геноцида в отношении жителей города Счастье в Луганской народной республике украинскими... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:55

2022-04-18T14:55

2022-04-18T15:08

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

россия

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776432806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5257b93c82dfa5c7bed6180d137d2b41.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту геноцида в отношении жителей города Счастье в Луганской народной республике украинскими войсками, которые вели огонь "в целях полного уничтожения русских" сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение)", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, в нарушение требований Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 09.12.1948) украинские военные с конца февраля неоднократно вели огонь по жилым кварталам города Счастье ЛНР "в целях полного уничтожения русских и русскоговорящего населения".В результате погибли мирные граждане, травмы различной степени тяжести получили сотни жителей. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается. Кроме того, повреждено не менее 331 жилого дома, часть из которых уничтожены полностью, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения (газопровод, электроподстанция, водопроводные сети, школы, детские сады, заведения общественного питания). В СК РФ добавили, что следователи устанавливают всех причастных к преступлению.

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр