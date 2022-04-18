https://ria.ru/20220418/professiya-1784018299.html
Почти треть 11-классников в России определилась с будущей профессией
Почти треть 11-классников в России определилась с будущей профессией - РИА Новости, 18.04.2022
Почти треть 11-классников в России определилась с будущей профессией
Почти треть российских 11-классников уже определилась с будущей профессией, показало исследование образовательной компании Maximum Education (резидент... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:13
2022-04-18T06:13
2022-04-18T10:13
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти треть российских 11-классников уже определилась с будущей профессией, показало исследование образовательной компании Maximum Education (резидент "Сколково"), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось среди двух тысяч учащихся 11-х классов во всех регионах России.Отмечается, что среди тех, кто определился, 21 процент выбирает профессии в творчестве, 17 процентов — в IT, на третьем месте по популярности экономический профиль — 13 процентов. Психологию выбрали девять процентов, столько хотят реализовать себя в технологической сфере. О карьере в области науки мечтают семь процентов, госслужащими хотят стать шесть процентов, столько же рассматривают для себя медицину, педагогику и юридическое направление, следует из опроса.По данным исследования, главной ценностью в жизни 45 процентов подростков назвали возможность самореализации, 17 процентов — успешность и большой заработок, 14 процентов — семью.
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РИА Новости
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общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
06:13 18.04.2022 (обновлено: 10:13 18.04.2022)
Почти треть 11-классников в России определилась с будущей профессией
Maximum Education: почти треть 11-классников в России определилась с будущей профессией
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти треть российских 11-классников уже определилась с будущей профессией, показало исследование образовательной компании Maximum Education (резидент "Сколково"), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось среди двух тысяч учащихся 11-х классов во всех регионах России
.
"42 процента школьников, учащихся в 11-м классе, на данный момент не определились с профессией и не знают, кем хотят стать в будущем. 30 процентов отмечают, что уже выбрали свое призвание. 28 процентов подростков считают, что планировать в текущей ситуации не стоит, так как жизнь слишком непредсказуема", — следует из данных опроса.
Отмечается, что среди тех, кто определился, 21 процент выбирает профессии в творчестве, 17 процентов — в IT, на третьем месте по популярности экономический профиль — 13 процентов. Психологию выбрали девять процентов, столько хотят реализовать себя в технологической сфере. О карьере в области науки мечтают семь процентов, госслужащими хотят стать шесть процентов, столько же рассматривают для себя медицину, педагогику и юридическое направление, следует из опроса.
По данным исследования, главной ценностью в жизни 45 процентов подростков назвали возможность самореализации, 17 процентов — успешность и большой заработок, 14 процентов — семью.