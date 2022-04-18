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Гражданам рассказали, затронут ли Россию экономические проблемы в США
Гражданам рассказали, затронут ли Россию экономические проблемы в США - РИА Новости, 18.04.2022
Гражданам рассказали, затронут ли Россию экономические проблемы в США
В случае каких-либо серьезных проблем в экономике США, сравнимых с кризисом 2008 года, влияние на Россию будет минимальным, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T01:15
2022-04-18T01:15
2022-04-18T01:15
экономика
россия
сша
лазарь бадалов
финансовый университет при правительстве рф
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В случае каких-либо серьезных проблем в экономике США, сравнимых с кризисом 2008 года, влияние на Россию будет минимальным, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.На рынке гособлигаций США наблюдается инверсия кривой доходности, что обычно является предвестником рецессии в экономике. Однако возможные проблемы США не должны оказать сильное влияние на Россию, поскольку уровень экономических отношений между странами на очень низком уровне, отметил Бадалов.Связь между странами опосредованная — через импорт и экспорт товаров, причем не прямой между странами, а через мировые рынки, добавил эксперт."Такая ситуация, в том числе, — результат санкционной войны, которую США ведут против России", — объяснил он.
https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html
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экономика, россия, сша, лазарь бадалов, финансовый университет при правительстве рф
Гражданам рассказали, затронут ли Россию экономические проблемы в США
Эксперт Бадалов: влияние серьезных проблем в экономике США на Россию будет минимальным