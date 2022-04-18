https://ria.ru/20220418/prigozhin-1784069925.html

Пригожин отозвал иск к Znak.com

Пригожин отозвал иск к Znak.com - РИА Новости, 18.04.2022

Пригожин отозвал иск к Znak.com

Бизнесмен Евгений Пригожин решил отозвать иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он якобы организовал информационную атаку на... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:34

2022-04-18T12:34

2022-04-18T12:34

znak.com

россия

происшествия

александр беглов

санкт-петербург

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776449936_0:200:1206:878_1920x0_80_0_0_b37aed08b32fcb1243f63f4ad9b1e328.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин решил отозвать иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он якобы организовал информационную атаку на петербургского губернатора Александра Беглова, сообщается на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Пригожин принял решение отказаться от иска к изданию "Знак". Данное СМИ прекратило свою деятельность, поэтому решение суда об опровержении будет фактически неисполнимо, а, значит, истец теряет юридический интерес к данному спору", - говорится в сообщении.Отмечается, что Znak.com отказалась раскрыть свои источники и признала, что все сказанное о конфликте Пригожина с Бегловым – лишь версия, и оба участника отрицают это."По итогу, все юридические задачи были достигнуты. С целью процессуальной экономии считаем правильным прекратить разбирательства, и в сегодняшней обстановке сконцентрироваться на более важных делах", - поясняется в сообщении.Ранее Пригожин подал иск к изданию Znak.com, в котором говорится, что издание опубликовало материал, в котором утверждается, что Пригожин "дал поручение своим политтехнологам и подконтрольным СМИ атаковать Беглова" якобы из-за того, что тот не сдержал договоренности о предоставлении ему приоритетного доступа к госконтрактам. В документе отмечается, что указанные в СМИ данные не соответствуют действительности и порочат честь и репутацию истца.

https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html

https://ria.ru/20220417/prigozhin-1783990402.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

znak.com, россия, происшествия, александр беглов, санкт-петербург, евгений пригожин