https://ria.ru/20220418/prigozhin-1784069925.html
Пригожин отозвал иск к Znak.com
Пригожин отозвал иск к Znak.com - РИА Новости, 18.04.2022
Пригожин отозвал иск к Znak.com
Бизнесмен Евгений Пригожин решил отозвать иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он якобы организовал информационную атаку на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:34
2022-04-18T12:34
2022-04-18T12:34
znak.com
россия
происшествия
александр беглов
санкт-петербург
евгений пригожин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин решил отозвать иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он якобы организовал информационную атаку на петербургского губернатора Александра Беглова, сообщается на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Пригожин принял решение отказаться от иска к изданию "Знак". Данное СМИ прекратило свою деятельность, поэтому решение суда об опровержении будет фактически неисполнимо, а, значит, истец теряет юридический интерес к данному спору", - говорится в сообщении.Отмечается, что Znak.com отказалась раскрыть свои источники и признала, что все сказанное о конфликте Пригожина с Бегловым – лишь версия, и оба участника отрицают это."По итогу, все юридические задачи были достигнуты. С целью процессуальной экономии считаем правильным прекратить разбирательства, и в сегодняшней обстановке сконцентрироваться на более важных делах", - поясняется в сообщении.Ранее Пригожин подал иск к изданию Znak.com, в котором говорится, что издание опубликовало материал, в котором утверждается, что Пригожин "дал поручение своим политтехнологам и подконтрольным СМИ атаковать Беглова" якобы из-за того, что тот не сдержал договоренности о предоставлении ему приоритетного доступа к госконтрактам. В документе отмечается, что указанные в СМИ данные не соответствуют действительности и порочат честь и репутацию истца.
https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html
https://ria.ru/20220417/prigozhin-1783990402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
znak.com, россия, происшествия, александр беглов, санкт-петербург, евгений пригожин
Пригожин отозвал иск к Znak.com
Пригожин отозвал иск к Znak.com за материал об организации информационной атаки на Беглова
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин решил отозвать иск к изданию Znak.com за публикацию материала, в котором говорится, что он якобы организовал информационную атаку на петербургского губернатора Александра Беглова, сообщается на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте
".
"Пригожин принял решение отказаться от иска к изданию "Знак". Данное СМИ прекратило свою деятельность, поэтому решение суда об опровержении будет фактически неисполнимо, а, значит, истец теряет юридический интерес к данному спору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Znak.com отказалась раскрыть свои источники и признала, что все сказанное о конфликте Пригожина с Бегловым – лишь версия, и оба участника отрицают это.
"По итогу, все юридические задачи были достигнуты. С целью процессуальной экономии считаем правильным прекратить разбирательства, и в сегодняшней обстановке сконцентрироваться на более важных делах", - поясняется в сообщении.
Ранее Пригожин подал иск к изданию Znak.com, в котором говорится, что издание опубликовало материал, в котором утверждается, что Пригожин "дал поручение своим политтехнологам и подконтрольным СМИ атаковать Беглова" якобы из-за того, что тот не сдержал договоренности о предоставлении ему приоритетного доступа к госконтрактам. В документе отмечается, что указанные в СМИ данные не соответствуют действительности и порочат честь и репутацию истца.